Из убытка в прибыль: кенийские фермеры собирают и продают саранчу

В настоящее время Кения борется с одними из самых разрушительных нашествий саранчи за десятилетия, но местные жители решили превратить убыток в прибыль. Стартап «The Bug Picture» платит 50 кенийских шиллингов за 1 кг насекомых. В период с 1 по 18 февраля в рамках борьбы с вредителями было собрано 1,3 тонны саранчи, сообщает Reuters.

«The Bug Picture» сотрудничает с жителями центральной части Кении, собранных насекомых высушивают и перемалывают, превращая их в богатый белком корм для животных и удобрения для ферм. Стартап занимается участками площадью 5 га и менее, сбор насекомых проходит в районах, не подходящих для опрыскивания, поскольку рядом живут люди.

Похожий проект осуществляется в Пакистане под контролем государственного Пакистанского совета сельскохозяйственных исследований. Саранчу собирают ночью при свете факелов, когда она спит на ветвях растений.

Необычные погодные условия, усугубленные изменениями климата, создали благоприятную среду для роста популяции саранчи, которая уничтожает посевы по всей Восточной Африке и в районе полуострова Сомали.

Потепление морей вызывает больше дождей, а циклоны, разносящие рои на большие расстояния, становятся все сильнее и чаще. Стаи способны преодолевать до 150 км в день и могут содержать от 40 до 80 млн особей на 1 кв. км.







