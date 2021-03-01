Украинскими визионерами стоит гордиться: они победили в международном конкурсе

Спикер International Property Awards в Лондоне огласил итоги конкурса: лучшим высотным жилым комплексом мира за прошлый год был признан киевский Taryan Towers. Впервые визионерство наших девелоперов получает столь высокую международную оценку, сообщает liga.net.

Кем признан

International Property Awards – премия, основанная в 1994 году. На сегодняшний день, это самая престижная мировая награда в области недвижимости, победителей в которой определяют в четырех категориях: Девелопмент, Архитектура, Дизайн интерьера и Работа с недвижимостью.

Объективность обеспечивает Жюри, состоящее из девяноста пяти профессионалов и экспертов со всего мира. Его возглавляют Лорд Малькольм Синклер, Граф Кейтнесский (Министр жилищного строительства при правительствах М. Тэтчер и Дж. Мейджора), Лорд Джон Андерсон Виконт Уэйверли и Лорд Ричард Бест Барон Бест – действительные члены Палаты Лордов Великобритании.

Представительство такого уровня недвусмысленно дает понять масштаб международного значения награды. Если, вдобавок, взглянуть на ее предыдущих лауреатов – понимание существенно укрепится.

Предыдущие лауреаты

Лауреатами IPA всегда становились выдающиеся проекты: к примеру, Landmark 81 (Вьетнам), башни комплекса Huarong Tower (Китай) от британского бюро Atkins или башня Al Hamra Business Tower (Кувейт).

В прошлом году планка поднялась максимально высоко, поскольку победителем в номинации "Лучшая архитектура высотного жилого комплекса 2020-2019" стало бюро Zaha Hadid Architects – легенда мирового визионерства и архитектуры – с их One Thousend Museum в Майами (США).

Для девелоперов

Награда такого уровня наглядно демонстрирует девелоперам и потенциальным инвесторам наличие в Украине значительного потенциала и отсутствие барьеров для создания в будущем похожих или еще более смелых проектов.

Для города

В Киеве скоро появится landmark мирового уровня, который со временем вполне сможет играть роль безошибочной визуальной идентификации города/страны, которая сейчас принадлежит Лондонскому "Корнишону", башням Petronas Towers в Куала Лумпуре или "Танцующему Дому" Праги. Ибо, какой бы хорошей ни была Арка Дружбы Народов – пора идти дальше.

Для людей

При первом взгляде на изображение Taryan Towers – казалось невероятным, что такое может реально возникнуть посреди Столицы – а между тем одна из Башен уже построена и введена в эксплуатацию. Люди, которые будут жить в этих Башнях – будут жить не просто в другом Киеве, а в другом измерении – в будущем.

Кстати, автор этого проекта и основатель Taryan Group Артур Мхитарян в 2020 году представил масштабный проект "Киев Сити", которым предусмотрено создание целого района в похожем стиле, единого комплекса, где будут жилые и офисные здания, правительственный квартал, парки, гостиницы, сценические комплексы и торговые центры.



