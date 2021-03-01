"Поддержать"
Тренды:
Новости
Из убытка в прибыль: кенийские фермеры собирают и продают саранчу
В Китае "полностью победили бедность", уверяет Си Цзиньпин
Украинскими визионерами стоит гордиться: они победили в международном конкурсе
Украинская боевая техника поразила участников и покупателей на выставке в ОАЭ
Колаборантам - приготовиться: в Раде зарегистрированы проекты про наказание за пособничество оккупантам
В США заверили, что будут вместе с Украиной противостоять агрессии России
В Украину скоро прибудет 10 млн доз противоковидной вакцины Pfizer
7 причин инвестировать в мультифункциональный комплекс BOSTON Creative House PR
Лесе Украинке150: смотрим на писательницу по-новому
Какие существуют туалетные столики и что следует учесть перед их установкой? PR
Украина подала в ЕСПЧ девятое ходатайство против России
Скандальный закон о снижении НДС для "избранных" аграриев подписан
Внимание должникам: исполнители получили доступ к данным о ваших банковских счетах
ВСУ начали подготовку войск к боям в городской застройке, - Хомчак
Украинцы могут экономить на электроэнергии до 30 млрд грн в год
Все новости
Общество / Бизнес / Фото

Украинскими визионерами стоит гордиться: они победили в международном конкурсе

19:00, 01 мар 2021
83
Версия для печати

Спикер International Property Awards в Лондоне огласил итоги конкурса: лучшим высотным жилым комплексом мира за прошлый год был признан киевский Taryan Towers. Впервые визионерство наших девелоперов получает столь высокую международную оценку, сообщает liga.net.

Кем признан

International Property Awards – премия, основанная в 1994 году. На сегодняшний день, это самая престижная мировая награда в области недвижимости, победителей в которой определяют в четырех категориях: Девелопмент, Архитектура, Дизайн интерьера и Работа с недвижимостью.

Объективность обеспечивает Жюри, состоящее из девяноста пяти профессионалов и экспертов со всего мира. Его возглавляют Лорд Малькольм Синклер, Граф Кейтнесский (Министр жилищного строительства при правительствах М. Тэтчер и Дж. Мейджора), Лорд Джон Андерсон Виконт Уэйверли и Лорд Ричард Бест Барон Бест – действительные члены Палаты Лордов Великобритании.

Представительство такого уровня недвусмысленно дает понять масштаб международного значения награды. Если, вдобавок, взглянуть на ее предыдущих лауреатов – понимание существенно укрепится.

Предыдущие лауреаты

Лауреатами IPA всегда становились выдающиеся проекты: к примеру, Landmark 81 (Вьетнам), башни комплекса Huarong Tower (Китай) от британского бюро Atkins или башня Al Hamra Business Tower (Кувейт).

В прошлом году планка поднялась максимально высоко, поскольку победителем в номинации "Лучшая архитектура высотного жилого комплекса 2020-2019" стало бюро Zaha Hadid Architects – легенда мирового визионерства и архитектуры – с их One Thousend Museum в Майами (США).

Для девелоперов

Награда такого уровня наглядно демонстрирует девелоперам и потенциальным инвесторам наличие в Украине значительного потенциала и отсутствие барьеров для создания в будущем похожих или еще более смелых проектов.

Для города

В Киеве скоро появится landmark мирового уровня, который со временем вполне сможет играть роль безошибочной визуальной идентификации города/страны, которая сейчас принадлежит Лондонскому "Корнишону", башням Petronas Towers в Куала Лумпуре или "Танцующему Дому" Праги. Ибо, какой бы хорошей ни была Арка Дружбы Народов – пора идти дальше.

Для людей

При первом взгляде на изображение Taryan Towers – казалось невероятным, что такое может реально возникнуть посреди Столицы – а между тем одна из Башен уже построена и введена в эксплуатацию. Люди, которые будут жить в этих Башнях – будут жить не просто в другом Киеве, а в другом измерении – в будущем.

Кстати, автор этого проекта и основатель Taryan Group Артур Мхитарян в 2020 году представил масштабный проект "Киев Сити", которым предусмотрено создание целого района в похожем стиле, единого комплекса, где будут жилые и офисные здания, правительственный квартал, парки, гостиницы, сценические комплексы и торговые центры.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
23-02-2021, 23:30
ООН. Дебаты по ситуации на оккупированных территориях: большинство стран за поддержку Украины
ООН. Дебаты по ситуации на оккупированных территориях: большинство стран за поддержку Украины
Стерненко приговорили к 7 годам колонии, в Киеве не утихают протесты. Дополняется
Стерненко приговорили к 7 годам колонии, в Киеве не утихают протесты. Дополняется
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены