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Политика / Армия / Бизнес

Украинская боевая техника поразила участников и покупателей на выставке в ОАЭ

20:00, 26 фев 2021
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Броневики "Шторм" и "Шерп": украинская техника вызвала ажиотаж у посетителей выставки в ОАЭ
За три дня выставки Украины уже заключила 3 контракта с другими странами на поставки оружия и запчастей, сообщает ТСН.

Современный бронированный электромобиль может и ехать, и плыть. А еще есть вездеход, способный перевозить сразу два десятка пассажиров. Обе эти машины украинского производства - и уже вызвали ажиотаж на международной оружейной выставке в Абу-Даби.

Об этом говорится 24 февраля в сюжете ТСН.19:30.

Броневик "Шторм" родом из Киева. Имеет электродвигатель и способен плыть по воде. Он стоит рядом с другим бронированным транспортом, но внимание зрителей приковано именно к "Шторма". Посетители выставки рассматривают, спрашивают и, конечно, фотографируют.

Главный разработчик броневика - украинец Александр Кузнецов. Рассказывает, что идея создать гибридный вездеход появилась несколько лет назад.

"Я решил эту машину создать и хотел отправить ребятам на фронт", - объясняет Кузнецов.

Создал прототип, который даже успел протестировать. И на суше, и на воде - переплывал Днепр. Далее начал искать поддержки у государства и спонсоров, чтобы начать серийное производство. Впрочем, желаемого не получил и отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Здесь заключил контракт и менее чем за полгода создал вот этот первый гибридный вездеход. На его борту - мощная электростанция, без остановки "Шторм" может ехать 18 часов.



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