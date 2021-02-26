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В США заверили, что будут вместе с Украиной противостоять агрессии России

18:00, 26 фев 2021
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Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и обещают вместе с нашей страной противостоять агрессивным действиям Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении президента США Джозефа Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден сделал заявление о Крыме:

“В этот день семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина”, — подчеркнул Байден.

По словам Байдена, Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную “аннексию” полуострова Россией и будут “вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России”.

“Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине. Мы также продолжим чтить мужество и надежду Революции Достоинства, в которой украинский народ подверся огню снайперов и противостоял силовикам на Майдане и потребовал нового начала для своей страны. Соединенные Штаты по-прежнему верят в обещания Украины, и мы поддерживаем всех, кто стремится к мирному, демократическому и процветающему будущему своей страны”, — подчеркнул американский лидер.

Напомним

Накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма, а также продолжат применение санкций, пока РФ не изменит курс.

В пятницу, 26 февраля, отмечается День сопротивления оккупации Крыма, инициированный общественностью из-за того, что в этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады АРК прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

В 2020 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя на государственном уровне, который решили отмечать ежегодно 26 февраля.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.


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