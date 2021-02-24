ВСУ начали подготовку войск к боям в городской застройке, - Хомчак

Боевые воинские части Вооруженных Сил Украины начали подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу вас заверить, что Генеральный штаб сегодня, в новой J-структуре, отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть. Все планы рассчитываются, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком, - сообщил Хомчак

"Что до наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации", - подчеркнул главком ВСУ.







