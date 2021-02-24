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Украинцы могут экономить на электроэнергии до 30 млрд грн в год
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Бизнес / Энергетика

Украинцы могут экономить на электроэнергии до 30 млрд грн в год

22:00, 24 фев 2021
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От 10 до 30 млрд грн семейных расходов на электроэнергию потенциально могли бы экономить ежегодно украинцы. Для этого необходимо полностью перейти на использование двухзонных счетчиков, энергосберегающих LED-ламп, умных розеток с автоматическим таймером, внедрять энергосберегающие привычки и отдавать предпочтение энергоэффективной бытовой технике. Об этом пишет Obozrevatel.

В рамках Всеукраинского Форума "Украина 30" на выставке, посвященной коммунальным вопросам, были представлены энергоэффективные наборы от поставщика электроэнергии и газа YASNO. Наборы помогают более 50 тысячам украинских семей уменьшать расходы на электроэнергию до 50%.

По данным НЭК "Укрэнерго" население Украины по итогам 2020 увеличило потребление электроэнергии на 3,4% - до 36,4 млрд. кВт-ч. Если предположить, что этот объем потребления не изменится в 2021 году, то по текущему единому тарифу 1,68 грн./ кВт-ч бытовые потребители могут потратить на электроэнергию в этом году около 61 млрд. грн. Но с помощью энергоэффективных програм и решений, эти расходы можно сократить на 15-50% - от 10 до 30 млрд грн. Сэкономленные средства украинцы могли бы использовать на собственные нужды. Для сравнения, на выплату льгот и жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в Государственном бюджете на 2021 предусмотрено 35 млрд. грн.

"Эксперты поставщика YASNO разработали и проверили на собственном опыте специальные энергоэффективные наборы, позволяющие снизить затраты на электроэнергию в два раза. Опыт 50 тысяч пользователей эко-наборов показывает, что иногда сэкономить можно и больше. Секрет экономии прост. В состав наборов входят двухзонный счетчик, который позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00, "умная" розетка с таймером, которую можно настроить на включение/выключение электроприборов в нужное время, и LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с лампами накаливания", - рассказал Евгений Бушма, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO.

По словам представителя YASNO, около 30% электроэнергии украинцы потребляют ночью - работают холодильники, бойлеры, кондиционеры, обогреватели, заряжается электронная техника и другое. Поэтому, благодаря применению "ночного" тарифа можно сэкономить не менее 15% расходов на электроэнергию. Увеличить экономию до 50% от общих расходов можно, если некоторые бытовые дела комфортно сместить на вечерние и утренние часы, благодаря розеткам с таймерами.

Если следовать советам по энергосбережению и постепенно заменять бытовую технику на энергоэффективную - то можно достичь максимальной экономии.

"Итак, если энергоэффективные наборы и энергосберегающие принципы применят все украинцы, это позволит сэкономить от 10 до 30 млрд. грн. в год, повысить энергонезависимость страны и улучшить экологию", - подчеркнул Евгений Бушма.


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