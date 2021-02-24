В Таджикистане переименовали одну из самых высоких вершин Памира

В Таджикистане переименованы два пика, расположенных на горном хребте Академии наук на западном Памире. Пик Корженевской переименован на пик «Озоди», а пик «Озоди» — на «Сангталак», передает информационное агентство «Ховар».

Пик Корженевской (теперь пик «Озоди») — гора высотой 7105 метров, расположенная в северной части хребта Академии Наук, в 13 км к северу от пика Исмоила Сомони. Он является одним из 5 семитысячников бывшего СССР.

Пик «Озоди» («Свобода») был так назван в 2009 году: до этого пик высотой 6230 метров был безымянным. Теперь он будет носить название «Сангталак».

Ранее, в 1999 году, постановлением правительства Республики Таджикистан высочайшая вершина бывшего СССР — пик Коммунизма (7495 метров) была переименована в пик Исмоила Сомони. Переименование было приурочено к широко отмечавшемуся в стране 1100-летнему юбилею Государства Саманидов и его основателя эмира Исмоила Сомони. В 2006 году бывший пик Ленина (7134 метров над уровнем моря) назван пиком Независимости Таджикистана, пик Революции (6940 метров) — пиком Абуали ибн Сино и безымянный пик высотой 6910 метров — пиком Абуабдулло Рудаки.

Пик Евгении Корженевской является одним из четырёх семитысячников бывшего СССР, расположен он в северной части хребта Академии наук, в 13-ти километрах от пика Коммунизма.

Пик был открыт русским ученым, географом Н. Корженевским 23 августа 1910 года и был назван в честь жены исследователя - Евгении Корженевской. С 1927 года название пика Корженевской официально появилось на географических картах.

Пока неизвестна реакция альпинистского сообщества на переименование.