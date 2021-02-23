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Обнуленный Путин и нелегитимный Лукашенко: принуждение и натянутый поводок

23:00, 23 фев 2021
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22 февраля Лукашенко приехал в гости к Путину. Ну, как в гости? За деньгами приехал. Пришлось "старшего брата" развлекать. «Массандра» (пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт) вовсю пыталась добавить статусности встрече и даже заявила, что на обеде будет Медведев. Но Песков поторопился это опровергнуть. Наташа, ну, учили же тебя в школе – врать не хорошо, пишет charter97 со ссылкой на телеграм-канал «Ник и Майк».

Если возвращаться к сути. Количество несогласованных дорожных карт увеличилось с 3 до 6-7. Хотя над ними, вроде бы, особо и не работали. Самих карт тоже стало больше за полтора года – 33 вместо 31. То ли они размножаются, то ли у деда совсем плохо с памятью стало. Ну и, если Путин следил на белорусской модернизацией, то после этого слова в отношении дорожных карт должен был заржать. «Модерниздец» это называется в Беларуси, Владимир Владимирович.

Поясняем схему: модерниздец по-белорусски - это взять денег у России, чтобы освоить. А потом просить еще, чтобы модерниздец не обанкротился. Автор и ведущий – ныне посол в России Семашко.

С вакциной непонятно: то ли российскую выпускать будем в марте, то ли белорусскую осенью. По поводу российской пришлось давать заднюю. При очной встрече втирать Путину, что белорусские ученые приложили руку к созданию оказалось стремно. В итоге скатились в рассуждения, как наши отцы и деды в окопах воевали да вакцины разрабатывали. Соскок получился так себе. Незачет.

Газ. Мы сэкономим на газе из-за АЭС, но купим больше, потому что «Гродно Азот». Но чтобы купить больше на «Гродно Азот», сначала этот «Гродно Азот» нужно модернизировать (опять модерниздец, да, Владимир Ильич?). Кстати, 1,2 млрд. долларов у «Газпрома» не завалялось? А если поискать в «Белгазпромбанке»?

В общем, выглядело это так, что говорить было особо не о чем. Неохота. Даже послушно записать в блокнот мудрых мыслей много не набралось. Лучшая шутка по этому поводу здесь.

А вот на лыжах покататься - пожалуйста. Или пообедать в лыжном костюме. Или на снегоходах покуражиться.

В сухом остатке можно констатировать: нет решения пока по Беларуси, как мы и сообщали ранее. И желания что-то решать тоже нет. Мягкое принуждение и натянутый поводок.

Общее ощущение: боялся и ждал принципиального разговора, как школьник на невыученном экзамене. А получилось еще хуже – разговора-экзамена не было. О природе, о погоде... И хотелки про подсунуть не удалось. В общем - на паузе все. А времени нет, да и денег тоже. Прогноз оправдался - в Сочи не произошло ничего. И это самое страшное для нелегитимного - ожидание и неизвестность.

А телеграму «Массандры» остается только радостно сообщать, что уж в езде на снегоходе Лукашенко смог-таки обогнать Путина. Тоже не слишком дальновидно, кстати, Наташа. Такие вещи в Кремле не любят. Разве прошлых уроков было мало?



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