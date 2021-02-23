В Грузии жестко задержали главу партии Саакашвили: политики назвали это "позором"

Посольства США и Великобритании выступили с осуждением штурма офиса и задержания главы партии Саакашвили “Единое национальное движение” Ники Мелия, омбудсмен Грузии Нино Ломджария назвала позором арест депутата, пишет УНН.

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон заявил, что “шокирован” арестом оппозиционера Ники Мелии в ходе спецоперации в Тбилиси, и призвал все стороны к сдержанности.

“Шокирован происходящим сегодня утром в штабе ЕНД. Насилие и хаос в Тбилиси — последнее, что сейчас нужно Грузии. Я настоятельно призываю все стороны действовать сдержанно сейчас и в ближайшие дни”, — написал посол в Twitter.

В распространенном во вторник заявлении посольства США в Грузии говорится, что страна сделала шаг назад на демократическом пути государств, входящих в евроатлантическую семью, арестовав депутата Нику Мелию — главу оппозиционной партии “Единое национальное движение”, основателем которой является экс-президент Михеил Саакашвили.

“Посольство США крайне встревожено решением правительства арестовать утром в офисе лидера главной оппозиционной партии. Мы сожалеем, что призывы США и других международных партнеров к сдержанности и диалогу были проигнорированы. Мы встревожены риторикой, которую используют власти, вызывающие раздор... Грузия сделала шаг назад на демократическом пути государств, входящих в евроатлантическую семью”, — сказано в заявлении.

Американский конгрессмен от Иллинойса, республиканец Адам Кинзингер (сопредседатель Группы друзей Грузии — ред.) считает арест Мелии “очень тревожным шагом”. “Я смотрел этот рейд вживую. Как сопредседатель Группы друзей Грузии, я очень обеспокоен. Мы только что представили акт в поддержку Грузии, он не принимается автоматически. Это очень тревожный шаг правительства Грузии. Учитывая напряженную ситуацию, призываю правительство воздержаться от этой драматической акции. Мы все следим”, — написал Кинзингер в Twitter.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария назвала позором арест депутата Ники Мелии.

“Нет ничего позорнее того, что произошло 23 февраля, спустя 100 лет после советизации Грузии, — погрома в офисе оппозиционной партии и ареста ее лидера, за чем обязательно последует отчуждение Грузии от западного мира. Наверное, это и есть цель”, — написала она во вторник на странице в Facebook.

Как заявило МВД страны: правоохранительные органы Грузии использовали “пропорциональную силу и законные специальные средства” при задержании председателя оппозиционной партии “Единое национальное движение”.

Во вторник утром грузинский спецназ применил слезоточивый газ в офисе оппозиционной партии “Единое национальное движение” (ЕНД) и задержал ее председателя Мелию, также задержаны более 20 протестующих у офиса партии.



