Мытарства "евробляхеров", возможно, закончатся: Рада одобрила закон о растаможке

Верховная рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях". Речь идет о законопроекте №4643-д. "За" проголосовали 259 парламентариев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввезенные до начала 2021 года "евробляхи".

При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".

Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления его в силу растаможивать автомобили по следующей формуле:

Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога. Vе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

Кроме того, в этой формуле Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.



