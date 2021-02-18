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Информационные монополисты демонстрируют силу: Facebook удалил новости со страниц в Австралии
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Политика / Бизнес

Информационные монополисты демонстрируют силу: Facebook удалил новости со страниц в Австралии

22:30, 18 фев 2021
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон считает, что действия администрации социальной сети Facebook, ограничившей 18 февраля функционал для пользователей в стране, лишь подтверждают опасения по поводу поведения крупных технологических компаний. Об этом глава правительства написал в четверг на своей странице в Facebook, пишет УНН.

“Действия Facebook... были столь же высокомерными, сколь и разочаровывающими. Они только подтверждают опасения, которые все большее число стран высказывает по поводу поведения крупных технологических компаний, считающих себя более значимыми, чем правительства, и уверенных в том, что правил для них не существует. Они могут изменить мир, но это не значит, что они управляют миром”, — указал Моррисон.

Премьер отметил, что власти Австралии не позволят цифровым корпорациям оказывать давление на парламент страны в то время, когда его депутаты рассматривают кодекс поведения игроков медиарынка, и призвал платформу к конструктивной работе с австралийским правительством.

Страницы десятков правительственных и общественных организаций Австралии также оказались затронуты ограничениями, введенными Facebook в четверг. В число пострадавших попали некоторые региональные министерства и ведомства, государственное метеобюро, национальное профсоюзное движение, а также ряд социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы “очень широким” пониманием того, что является новостями, и сняла ограничения со страниц, не имеющих отношения к СМИ.

Напомним

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости принять новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, цифровые платформы Google и Facebook стали “неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний”, что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для его устранения был разработан обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал проект документа в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений. Позднее главный казначей страны Джош Фрайденберг сообщил, что правительство согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами двух цифровых гигантов, однако 18 февраля администрация Facebook приняла решение об удалении всех публикаций на страницах австралийских СМИ. Также для пользователей в Австралии была отключена возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей.


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