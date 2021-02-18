Рада решила: Facebook, Google и Netflix будут платить налоги в Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который обяжет международные компании по типу Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber платить НДС за предоставление услуг в Украине. За соответствующее решение проголосовали 286 нардепов, пишут на сайте "Слуги народа".

Об этом рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «слуги народа» Данил Гетманцев.

«Никаких новых налогов! В нашем налоговом кодексе четко прописано, что все, кто поставляет услуги на территории Украины, должны платить налог. Почему тогда даже маленькая украинская компания облагается налогом за предоставление услуг в Украине, а крупные транснациональные компании международного уровня вроде Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, Linkedin, YouТube, Viber - нет? Почему мы должны льготировать иностранцев и таким образом обворовывать наш государственный бюджет? Есть клиенты в определенной стране - платите этой стране налоги! А не как сейчас - платят в других юрисдикциях», - пояснил он.

Налогообложению будут подлежать следующие услуги:

* поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

* поставка аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в них;

* предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсах и другим подобным ресурсам;

* предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

* поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

* предоставление рекламных услуг в сети «Интернет», мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Следует отметить, что уплачивать налоги будут обязаны исключительно поставщики услуг, а не сами пользователи.



