Коболев: "Северный поток 2" - "вопрос жизни или смерти для Украины"

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что "Северный поток 2 - это прежде всего инструмент, чтобы сделать Украину беззащитной перед российской военной агрессией". Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германии, Италии и Франции, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией", - отмечает Андрей Коболев.

Коболев считает, что остановка строительства "Северного потока 2" - "вопрос жизни или смерти для наших граждан". По его мнению, Украина никогда не смирится и "обойтись без жертв".

Президент России Владимир Путин считает, что нападки на "Северный поток-2" объясняются якобы попытками заставить РФ платить за определенный "геополитический проект Запада в Украине".

Напомним

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта "Северный поток-2".

Ранее газета Financial Times сообщила , что ФРГ рассчитывает убедить США отказаться от санкций против "Северного потока-2". В частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток-2", если Россия, например, будет оказывать давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

Как стало известно недавно переговоры начнутся после того, как будут заняты и утверждены важные посты в американских министерствах. Однако обе стороны сигнализировали о готовности к компромиссам. Основной темой на переговорах - станет Украина.







