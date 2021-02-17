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Coca-Cola спасает планету от пластика: компания тестирует первую бумажную бутылку
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Coca-Cola спасает планету от пластика: компания тестирует первую бумажную бутылку

20:00, 17 фев 2021
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Компания Coca-Cola намерена испытать бумажные бутылки в рамках долгосрочной стратегии, нацеленной на полное избавление от пластика. Об этом сообщает BBC.

“Первые образцы были предоставлены датской компаний и сделаны полностью из бумажного волокна, за исключением пластиковых крышечек и внутренней мембраны, которая предохраняет бумагу от соприкосновения с жидкостью”, — говорится в сообщении.

Конечная цель эксперимента — сделать бутылки на 100% перерабатываемыми, лишенными пластика и к тому же способными выдерживать давление газированных напитков.

“Задача не из легких, но несколько гигантов пищевой индустрии поддержали этот план, а Coca-Cola и вовсе планирует перейти на безотходное производство к 2030 году”, — отмечается в сообщении.

Напомним

В прошлом году благотворительная группа Break Free From Plastic назвала Coca-Cola крупнейшим в мире загрязнителем пластика, за ней последовали другие производители напитков Pepsi и Nestle.

ЕС одобрил запрет на одноразовые пластиковые тарелки и соломинки.

Кстати: ученые обнаружили бактерию, которая питается токсичным полиуретаном, который широко используется, но очень сложно перерабатывается.


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