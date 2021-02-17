"Поддержать"
Тренды:
Новости
Любители кофе реже жалуются на болезни сердца и живут дольше
Сколько лет пиву: археологи обнаружили в Египте пивоварню, которой 5 тысяч лет
Коболев: "Северный поток 2" - "вопрос жизни или смерти для Украины"
В Украине будут свои Шерлоки Холмсы: ВР приняла закон о частных детективах
Сегодня, 17 февраля, в Европе отмечают Международный День кота
Китай стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза, вытеснив США
Золото, серебро и бронзу завоевали украинцы на Кубке Европы по фристайлу
Coca-Cola спасает планету от пластика: компания тестирует первую бумажную бутылку
Блогера и лидера партии Шария вызывают на допрос за госизмену
Революция Достоинства: это исторический шаг Украины, признали депутаты ВР
Воды на планете всё меньше: в Украине принят новый Водный кодекс
Изменения климата: погода в мире как дополнительный фактор кризиса
Мастер маникюра: особенности профессии PR
Особенности выбора автомобильной резины в Харькове. На какие характеристики обращать внимание, чтобы не ошибиться? PR
На вакцинацию от COVID-19 уже можно зарегистрироваться, она стартует 1 марта
Все новости
Политика / Главные новости

Революция Достоинства: это исторический шаг Украины, признали депутаты ВР

18:00, 17 фев 2021
92
Версия для печати

Верховная Рада в среду поддержала проект постановления о заявлении в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает НВ.

“Мы сегодня можем сделать исторический шаг и признать, что Майдан и Революция Достоинства были историческим событием. Что мы как парламент — осуждаем деятельность отдельных сотрудников подразделения „Беркут“ и полицейских, которые убивали людей, мы требуем довести до логического конца и все же в судах признать, что эти деяния, которые делали эти люди, те деяния, которые творили руководители государства были противоправными”, — заявила народный депутат Александра Устинова во время выступления в парламенте.

Согласно пояснительной записке, проект постановления направлен на привлечение внимания украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства.

Проект постановления включая позицию парламента по:

* определению Революции Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителя национальной идеи свободы;
* недопустимости промедления с расследованием “дел Майдана”;
* важности памяти о Героях Небесной Сотни;
* недопустимости узурпации власти;
* политической оценки режима Виктора Януковича,
* осуждения противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции “Беркут”, отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства,
* важности мирных собраний и недопустимости произвола;
* европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.

Напомним

История Евромайдана начинается с акции протеста 21 ноября 2013 года на Майдане Независимости в центре Киева. Люди вышли на улицы из-за смены внешнеполитического курса Виктора Януковича.

Силовое противостояние на Майдане началось с событий в ночь на 30 ноября, когда бойцы Беркута жестоко разогнали протестующих. Они якобы мешали установке рождественской елки.

18−20 февраля противостояние на Майдане достигло своего пика. В эти дни в центре Киева убили более 100 участников протестов. 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной сотни.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «дело Майдана».

* * *

Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект № 2164 относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования, который призвал поддержать Генеральный прокурор в контексте расследования дел “Майдана”. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.

“Законопроект разработан с целью неотвратимости наказания лиц, совершивших преступления, и с целью избежания уголовной ответственности выехавших или находящихся в других странах, в частности в стране-агрессоре, или на временно оккупированных территориях”, — заявил во время выступления в парламенте нардеп от “Слуги народа” Владлен Неклюдов.

По его словам, в действующем УПК специальное досудебное расследование имеет привязку к объявлению лица в международный розыск, что соответственно делает органы досудебного расследования зависимыми от того, выставит ли Интерпол так называемую “красную карточку”.

“Законопроектом предлагается два основания для объявления розыска подозреваемых — если местонахождение подозреваемого неизвестно, если подозреваемый отказывается от явки по вызову следователя прокуроора, следственного судьи, суда... и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал в другую страну или ТОТ”, — пояснил нардеп.

Согласно пояснительной записке, принятие данного проекта закона будет способствовать реализации принципа неотвратимости наказания для лиц, совершивших уголовное преступление и скрывающихся за пределами Украины или на временно оккупированной территории.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Скандал / Энергетика / Видео / Главные новости
5-02-2021, 14:00
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Украина будет покупать электроэнергию у РФ до 2023 года, причину сообщил Кулеба
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще
InfoKava.com - лучший новостной сайт. Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии обязательной ссылки InfoKava.com. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Популярные разделы: Новости дня, Новости политики, Последние новости Украины

Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 2013-2021 Все права защищены