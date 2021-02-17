Революция Достоинства: это исторический шаг Украины, признали депутаты ВР

Верховная Рада в среду поддержала проект постановления о заявлении в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства. Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает НВ.

“Мы сегодня можем сделать исторический шаг и признать, что Майдан и Революция Достоинства были историческим событием. Что мы как парламент — осуждаем деятельность отдельных сотрудников подразделения „Беркут“ и полицейских, которые убивали людей, мы требуем довести до логического конца и все же в судах признать, что эти деяния, которые делали эти люди, те деяния, которые творили руководители государства были противоправными”, — заявила народный депутат Александра Устинова во время выступления в парламенте.

Согласно пояснительной записке, проект постановления направлен на привлечение внимания украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства.

Проект постановления включая позицию парламента по:

* определению Революции Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителя национальной идеи свободы;

* недопустимости промедления с расследованием “дел Майдана”;

* важности памяти о Героях Небесной Сотни;

* недопустимости узурпации власти;

* политической оценки режима Виктора Януковича,

* осуждения противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции “Беркут”, отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства,

* важности мирных собраний и недопустимости произвола;

* европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.

Напомним

История Евромайдана начинается с акции протеста 21 ноября 2013 года на Майдане Независимости в центре Киева. Люди вышли на улицы из-за смены внешнеполитического курса Виктора Януковича.

Силовое противостояние на Майдане началось с событий в ночь на 30 ноября, когда бойцы Беркута жестоко разогнали протестующих. Они якобы мешали установке рождественской елки.

18−20 февраля противостояние на Майдане достигло своего пика. В эти дни в центре Киева убили более 100 участников протестов. 20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной сотни.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое «дело Майдана».

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Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект № 2164 относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального предварительного расследования, который призвал поддержать Генеральный прокурор в контексте расследования дел “Майдана”. Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов.

“Законопроект разработан с целью неотвратимости наказания лиц, совершивших преступления, и с целью избежания уголовной ответственности выехавших или находящихся в других странах, в частности в стране-агрессоре, или на временно оккупированных территориях”, — заявил во время выступления в парламенте нардеп от “Слуги народа” Владлен Неклюдов.

По его словам, в действующем УПК специальное досудебное расследование имеет привязку к объявлению лица в международный розыск, что соответственно делает органы досудебного расследования зависимыми от того, выставит ли Интерпол так называемую “красную карточку”.

“Законопроектом предлагается два основания для объявления розыска подозреваемых — если местонахождение подозреваемого неизвестно, если подозреваемый отказывается от явки по вызову следователя прокуроора, следственного судьи, суда... и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал в другую страну или ТОТ”, — пояснил нардеп.

Согласно пояснительной записке, принятие данного проекта закона будет способствовать реализации принципа неотвратимости наказания для лиц, совершивших уголовное преступление и скрывающихся за пределами Украины или на временно оккупированной территории.



