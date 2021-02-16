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Общество / Природа

Изменения климата: погода в мире как дополнительный фактор кризиса

19:00, 16 фев 2021
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Снег всё еще идет в пяти областях Украины, а в стране в целом - морозно, дороги заснеженные, сохраняются ограничения на движение транспорта в четырех областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр и Укравтодор.

В Киеве свирепствует непогода. Только за прошедшие сутки три человека попали в больницу с переохлаждением, а еще три - с обморожением. А за прошедшие выходные в Киеве из-за переохлаждения или обморожения в соответствующие службы были направлены 11 человек.

17 и 18 февраля Украину накроет новая волна холода, но вечером четверга начнется потепление.

А на юге Азовское море в Запорожской области покрылось толстым льдом. В Бердянске минусовая температура. По прогнозам синоптиков, морозы продлятся как минимум до следующей недели. В городе наблюдается сильный ветер. Именно благодаря этой стихии на морском побережье можно наблюдать настоящие ледяные скульптуры.

* * *

Тем временем в Техасе (США) - минус 25. Низкие температуры привели к перебоям в работе коммунальных служб: 4 млн домохозяйств остались без электроснабжения, сообщает CNN, отключение электроэнергии на трех водоочистных сооружениях в городе Абилин заставило город отключить воду.

“Точно неизвестно, когда электроэнергия и дальнейшее водоснабжения будут восстановлены потребителям воды Абилина”, — сообщили в городе.

Агентство Bloomberg сообщило даже о снижении добычи сланцевой нефти в Техасе из-за вынужденной остановки необходимого оборудования.

Президент США Джо Байден объявил в Техасе чрезвычайную ситуацию.

А в Хьюстоне прогнозируется самая холодная погода за последние 122 года. Полиция города информировала о 134 ДТП, произошедших из-за непогоды.


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