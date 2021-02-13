Рекорд украинского аграрного сектора: экспортировано товаров на $22,39 млн

В 2020 году Украина экспортировала агропродукции более чем на $22,39 млн и побила предыдущий рекорд 2019 года в $22,35 млн. В приоритете масло, птица, консервированные томаты и многое другое. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

"В 2020 году продукция АПК составила 45% в общем экспорте из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре... Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 2020 года Украина экспортировала агропродовольства (группы 1-24 УКТВЭД, а также казеин, альбумин, шкуры, мех, шерсть и др.) на сумму 22,391 млн долл. США, побив рекордный показатель 2019 года в 22,350 млн долл. США. Таким образом, наша страна третий год подряд обновила исторический рекорд аграрного экспорта", - сказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

По его словам, характерной чертой прошлого года для отечественного аграрного сектора экономики стал ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.

По итогам календарного 2020 года зафиксировано крупнейшие в истории Украины объемы экспорта подсолнечного масла - 6,9 млн т и мяса птицы - 431 тыс. т. Среди товаров, которые не относятся к наиболее весомым в перечне зарубежных поставок, были достигнуты максимальные количественные значения в экспорте меда (81 тыс. т), замороженных плодов и ягод (55 тыс. т), макаронных изделий (30 тыс. т) и консервированных томатов (66 тыс. т).

По оценкам ученых Института аграрной экономики, решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в 2020 году стало увеличение объемов поставок в Азию, которое в прошлом году достигло своего наибольшего значения за период независимости Украины. При этом стоимость поставок в три другие регионы - Европейский Союз, Африка и СНГ - синхронно снизилась.

Основными потребителями отечественной сельхозпродукции также стали:

- Индия (1498 млн долл. США);

- Нидерланды (1422 млн долл. США);

- Египет (1367 млн долл. США);

- Турция (1069 млн долл. США);

- Испания (985 млн долл. США);

- Польша (850 млн долл. США);

- Италия (584 млн долл. США);

- Германия (581 млн долл. США).

Отметим, что Украина стала основным поставщиком меда в Европу.

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По данным Государственной таможенной службы, в 2020 году в Украину было ввезено агропродукции на 6900000000 долл. США. Это на 13% больше, чем в 2019 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил около 6100000000 долл. США, сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик НААН Николай Пугачев.

По его словам, страны - члены ЕС в прошлом году усилили свои позиции основного поставщика сельскохозяйственной продукции в Украину.

Стоимость поставок из Европы прошлого года увеличилась с 3133 млн долл. США 2019 в 3554 млн долл. США в прошлом году. Доля европейских стран превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,6%.

Хотя закупки в других регионах тоже росли, абсолютные и относительные показатели импорта оттуда были гораздо ниже, отметил эксперт. Объемы импортных поставок продовольствия из стран Азии составили 1281 млн долл. США (18,6%), Латинской Америки - 511 млн долл. США (7,4%), Африки - 331 млн долл. США (4,8%) и СНГ - 267 млн ​​долл. США (3,9%).

Начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украине удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму 828 млн долл. США, что на 1/4 превысило показатель 2019 в 659 млн долл. США.

Кроме нее, весомую роль в отечественном импорте играли:

Германия (504 млн долл. США);

Италия (498 млн долл. США);

Турция (485 млн долл. США);

Соединенные Штаты Америки (300 млн долл. США);

Франция (296 млн долл. США);

Нидерланды (284 млн долл. США);

Норвегия (228 млн долл. США);

Испания (214 млн долл. США);

Китай (199 млн долл. США).

Состав топ-10 поставщиков агропродукции в Украине, на которых пришлось в прошлом году около 56% всего импорта, остался неизменным с 2019 года.

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:

плоды, ягоды и орехи (795 млн долл. США);

рыба и ракообразные (680 млн долл. США);

алкогольные и безалкогольные напитки (587 млн ​​долл. США);

табачные изделия (557 млн ​​долл. США);

различные пищевые продукты (485 млн долл. США);

какао-бобы и шоколад (376 млн долл. США);

семян масличных культур (319 млн долл. США).

Эти продукты сформировали в прошлом году 55% ​​стоимости импорта агропродукции в Украину, отметил Николай Пугачев.



