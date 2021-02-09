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Бизнес / Финансы

Занять - и не отдать: мировой госдолг достиг 97,6% глобального ВВП

22:00, 09 фев 2021
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Госдолг развитых стран за год вырос до 123% от их ВВП. Объем совокупного государственного долга в мире к концу 2020 года вырос до 97,6% ВВП. К концу 2019 года он составлял лишь 83,5%, а к концу 2021-го этот показатель, скорее всего, вырастет до 99,5%. Об этом свидетельствуют данные МВФ, сообщает Интерфакс-Украина.

Сумма долга в пересчете на доллары США составляет $89,6 трлн.

«Глобальные меры бюджетной поддержки в размере $14 трлн способствуют спасению жизней и сохранению средств к существованию, а также смягчают последствия пандемии для потребления и объема производства. В совокупности с экономическим спадом, который вызывает снижение доходов, подобная поддержка ведет к росту государственного долга и бюджетных дефицитов», — сказано в комментарии МВФ.

В Фонде полагают, что в данный момент критически важно уравновесить поддержку краткосрочного спроса в целях восстановления экономики с экономической устойчивостью в среднесрочной перспективе.

«Необходимо выработать надежные среднесрочные параметры бюджета и отлаженные стратегии консолидации, особенно в странах с высоким уровнем долга, поддерживаемые мерами, которые стимулируют экономический рост и социальную интеграцию», — отметили в МВФ.

Особенно существенный подъем госдолга в 2020 году был зафиксирован в развитых странах, которые могут привлекать средства по низким процентным ставкам. Их задолженность повысилась до 123% на конец декабря со 105% в конце 2019 года. В 2021 году ожидается повышение до 125%.

Госдолг США в 2020 году почти достиг 129% ВВП против 108% годом ранее. МВФ прогнозирует дальнейший его рост в этом году, до 132,5% ВВП, с учетом двух масштабных пакетов финансовой помощи экономике страны на $2,2 трлн и $900 млрд.

Как сообщалось, госдолг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил $90,26 млрд.


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