Меморандум по тарифам: цены на тепло и горячую воду повышаться пока не будут

Кабинет министров Украины, НКРЭКУ, Нафтогаз и мэры городов подписали Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды украинцам. Это должно стать предохранителем от повышения цен на такие услуги в текущем отопительном сезоне. Об этом сообщил во вторник, 9 февраля, Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в этом отопительном сезоне. Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями", - отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, сегодняшний меморандум - один из 8 шагов для решения тарифного вопроса.

"Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы бесперебойно будут получать отопление в свои дома. Стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных домах в течение нынешнего отопительного сезона не изменится", - объяснили суть документа в Минрегионе.

Меморандум, как указано, также предусматривает, что "предприятия теплоснабжения гарантированно будут получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов". "Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло", - добавили в Минрегионе.

"Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будут переводить на органы местного самоуправления", - вели дальше в Минрегионе.

Согласно документу, "Нафтогаз Украины" разработает и внедрит до 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения. Это, как ожидается, позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Тарифный кризис

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлено единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" на январь составляет 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от правительства Шмыгаля только на почти 3,2% или 23 копейки отличается от "нафтогазовского" предложения. К тому же, сниженные платежки за газ придут только в марте.

Сейчас почти все украинские газопоставщики опубликовали цены на голубое топливо для населения в феврале. Сразу семь компаний выставили цену ниже предельной, а вот остальные 45 предприятий будут продавать газ в следующем месяце по рекомендуемым Кабмином 6,99 грн за кубометр.

Однако, в экспертных кругах утверждают: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным. Сама же итоговая цена голубого топлива для населения будет выше - от 7,5 до 9,7 гривны за кубометр.

В то же время в НКРЭКУ на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не дают.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.



