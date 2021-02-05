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Коломойский хотел "нагреть" Украину на 6 млрд, но получил от ворот поворот

18:00, 05 фев 2021
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По делу "Укрнафты" Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске на 6 млрд долларов и принял решение в пользу Украины. Иск инициировали украинские олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Об этом написал в Facebook заместитель министра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

"...Арбитражный Суд по делу Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v. Ukraine (SCC Case No. V 2015/092) (дело Укрнафты) единогласно отклонил требования истцов в полном объеме на основании отсутствия у него юрисдикции рассматривать это дело", - написал Лещина.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Коломойский, Боголюбов хотели взыскать с Украины более 6 млрд долларов. "После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал", - добавил он.

История вопроса

Иск против Украины в 2015 году подали три кипрских оффшорных компании: Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited. Они являются акционерами "Укрнафты" и владеют 40,1009% ее акций.

Эти оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий.

Компании Коломойского и партнеров обвиняли Украину:

в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене;

невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов;

быстром увеличении ставок платы за недропользование;

уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Юридическими основаниями для иска кипрские компании называли нарушения государством международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые являются следствием Энергетической хартии.

Сперва компании требовали у Украины $4,7 млрд. В начале 2018 года стало известно, что претензии Коломойского и партнеров увеличились до $5,4 млрд. В итоге компании затребовали не только $6 млрд, но еще и проценты.

Напомним

Ннедавно Английский суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и обязал его экс-владельцев Коломойского и Боголюбова, а также других компаний-ответчиков выплатить 1 млн фунтов стерлингов в пользу финучреждения. Средства должны быть выплачены до 15 марта 2021 года в счет возмещения расходов банка.


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