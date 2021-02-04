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Послы G7 согласились с правом Украины бороться с дезинформацией

21:13, 04 фев 2021
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Резонанс вокруг запрета работы откровенно пророссийских телеканалов не утихает. Но реакция, хотя работники этих медиа ожидали другого, достаточно осторожна или направлена на поддержку Украины.

Послы стран Группы семи (G7) согласны с необходимостью борьбы с дезинформацией в контексте решения о санкциях против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы согласились, что нужно бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в Twitter Группы поддержки Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Европейского Союза в Украине и объяснил решение о санкциях против телеканалов.

Европейский Союз отреагировал на это раньше, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время для этой борьбы есть определенные пределы.

Также послы приветствовали начавшийся прогресс в реформе СБУ.

На встрече с президентом послы также подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, включая одновременную реформу ВРП и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты 3711, 4229 по Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета правосудия), которые не обеспечат качественных, честных судей.

"Люди и бизнес говорят нам, что им нужны именно такие", - отмечается в Twitter Группы поддержки Украины.

Между тем, в Верховном суде оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"4 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента "О решении СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", говорится в сообщении Верховного суда.


Согласно данным, ответчиком является непосредственно Зеленский, истцом - адвокат Попков Павел, а третьей стороной "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

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