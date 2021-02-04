Послы G7 согласились с правом Украины бороться с дезинформацией

Резонанс вокруг запрета работы откровенно пророссийских телеканалов не утихает. Но реакция, хотя работники этих медиа ожидали другого, достаточно осторожна или направлена на поддержку Украины.

Послы стран Группы семи (G7) согласны с необходимостью борьбы с дезинформацией в контексте решения о санкциях против трех телеканалов, связанных с Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы согласились, что нужно бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в Twitter Группы поддержки Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран G7 и Европейского Союза в Украине и объяснил решение о санкциях против телеканалов.

Европейский Союз отреагировал на это раньше, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время для этой борьбы есть определенные пределы.

Также послы приветствовали начавшийся прогресс в реформе СБУ.

На встрече с президентом послы также подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, включая одновременную реформу ВРП и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты 3711, 4229 по Высшей квалификационной комиссии и Высшего совета правосудия), которые не обеспечат качественных, честных судей.

"Люди и бизнес говорят нам, что им нужны именно такие", - отмечается в Twitter Группы поддержки Украины.

Между тем, в Верховном суде оспаривают указ президента Украины Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"4 февраля 2021 в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента "О решении СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов", говорится в сообщении Верховного суда.





Согласно данным, ответчиком является непосредственно Зеленский, истцом - адвокат Попков Павел, а третьей стороной "Телерадиокомпания "112-ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".