В связи с повышением тарифов запускается механизм соцзащиты населения

Многочисленные протесты против повышения тарифов, похоже, сыграли свою роль: некоторые тарифы с февраля будут снижены. Однако надеяться на долгосрочное снижение не стоит.

Постановление о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, официально опубликованно в парламентской газете “Голос Украины”, передает УНН.

Так, Кабинету Министров Украины рекомендовано принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, а именно:

1) совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотреть возможность:

• введение государственного регулирования цен (тарифов), в частности установление предельных уровней торговой надбавки (наценки) к тарифам на жилищно-коммунальные услуги по снабжению бытовым потребителям тепловой энергии, снабжение горячей воды, снабжения и распределения электрической энергии и природного газа (далее — жилищно-коммунальные услуги), с отнесением этих услуг к имеющим важную социальную значимость;

• внесение изменений в фиксированные цены (тарифов) на электрическую энергию с целью установления отдельного тарифа на электрическую энергию, отпускаемую населению, за объем, потребленный до 100 кВт · ч электроэнергии в месяц (включительно);

• установление льгот на электрическую энергию населению, проживающему в 30-километровой зоне атомных электростанций, детским домам семейного типа;

• внесение изменений в фиксированных цен на электрическую энергию с целью установления отдельного тарифа на электрическую энергию, отпускаемую населению, проживающему в домах, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домах, за объем, потребленный до 3000 кВт · ч в месяц (включительно);

2) усовершенствовать механизм поддержки уязвимых потребителей в части возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности в части критериев предоставления и размера адресной помощи для категорий уязвимых потребителей, а также компенсации расходов на оплату услуг по поставке природного газа и тепловой энергии в январе 2021 года, понесенных уязвимыми потребителями;

3) рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных бытовыми потребителями, проживающих в домах, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домах, на оплату услуг по поставке электрической энергии за объем, потребленный до 3000 кВт · ч в месяц (включительно).

3. Рекомендовать Антимонопольном комитета Украины принять в соответствии с законодательством меры по недопущению антиконкурентных согласованных действий и злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке субъектами хозяйствования, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению.

4. Комитету Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в первоочередном порядке рассмотреть законодательные инициативы, касающиеся формирования цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги, а также механизма предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в связи с повышением цен (тарифов) на эти услуги, и по результатам рассмотрения внести свои предложения.

Как известно, с 1 января 2021 в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения.

Постановление Кабинета Министров, которым повышается льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения, принята во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021, так объяснили в Минэнерго. Там отметили, что если бы ни было принято решение, то цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, рост тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн / кВт-ч).

В Минэнерго объясняют, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь — март 2021 и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК “Энергоатом”, ЧАО “Укргидроэнерго”, НЭК “Укрэнерго”).

Также в Министерстве заверили, что совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в ближайшее время намерены разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию высокие в Европе.

28 января парламентарии приняли проект постановления о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги.