Украинское правописание в новой редакции будет действовать до конца ВНО. А то и дальше

В обществе вспыхнули яростные споры - за и против нового украинского правописания, которое попытались "отменить" по суду.

Тем не менее, новое украинское правописание будет действовать как минимум до конца внешнего независимого оценивания 2021 года. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в Facebook в понедельник, 1 февраля, передает Корреспондент.

"Это решение (суда - ред.) не вступило в законную силу и не наберет в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу. До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина будет оставаться в силе, то есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться за ним к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО, поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", - написал Малюська.

Министр добавил, что ведомство до сих пор не получило судебное решение ОАСК, поэтому не знает аргументации суда. Тем не менее, по мнению Малюськи, постановление хотят отменить из-за нарушения Кабмином в мае 2019 процедуры во время его принятия.

Малюська объясняет, что закон, который давал право Кабмину принимать решение, признали неконституционным. В связи с этим даже при отмене нового украинского правописания, шансы на его возвращение остаются - его попытаются переутвердить решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Напомним, что ранее ОАСК отменил новое правописание. Херсонский адвокат заявил, что смог через суд добиться отмены недавних нововведений в правописании.