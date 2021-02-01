"Поддержать"
Тренды:
Новости
В связи с повышением тарифов запускается механизм соцзащиты населения
Украинское правописание в новой редакции будет действовать до конца ВНО. А то и дальше
Фриланс через биржу - реальная возможность найти своего работодателя PR
В конце прошлого года госдолг Украины существенно вырос
СБУ собираются реформировать и лишить правоохранительных полномочий
Выбор ортопедического матраса: полезные советы PR
В связи с непогодой "Укрзализныця" добавила вагоны в поездах одесского направления
Вместо налоговой милиции появится Бюро экономической безопасности
Беглого президента Украины Януковича уведомили о подозрении в госизмене
Украинские компании возобновляют авиасообщение с Грузией
Лучшие наушники Panasonic для смартфона PR
Как правильно выбирать мужские джинсы PR
Мировой туризм ожидают грустные времена - прогноз Всемирной туристской организации
Волшебный кофе от Мумми-Троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 3
Подозрительные операции на 80 млрд грн обнаружила служба финмониторинга Украины
Все новости
Политика / Общество / Образование

Украинское правописание в новой редакции будет действовать до конца ВНО. А то и дальше

22:55, 01 фев 2021
32
Версия для печати

В обществе вспыхнули яростные споры - за и против нового украинского правописания, которое попытались "отменить" по суду.

Тем не менее, новое украинское правописание будет действовать как минимум до конца внешнего независимого оценивания 2021 года. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в Facebook в понедельник, 1 февраля, передает Корреспондент.

"Это решение (суда - ред.) не вступило в законную силу и не наберет в ближайшее время, поскольку мы подадим на него апелляционную жалобу.  До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина будет оставаться в силе, то есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе. Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться за ним к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов по правописанию до окончания ВНО, поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", - написал Малюська.

Министр добавил, что ведомство до сих пор не получило судебное решение ОАСК, поэтому не знает аргументации суда.  Тем не менее, по мнению Малюськи, постановление хотят отменить из-за нарушения Кабмином в мае 2019 процедуры во время его принятия.

Малюська объясняет, что закон, который давал право Кабмину принимать решение, признали неконституционным. В связи с этим даже при отмене нового украинского правописания, шансы на его возвращение остаются - его попытаются переутвердить решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

Напомним, что ранее ОАСК отменил новое правописание. Херсонский адвокат заявил, что смог через суд добиться отмены недавних нововведений в правописании.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
22-01-2021, 20:04
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще