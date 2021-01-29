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В связи с непогодой "Укрзализныця" добавила вагоны в поездах одесского направления
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Бизнес / Транспорт

В связи с непогодой "Укрзализныця" добавила вагоны в поездах одесского направления

22:05, 29 янв 2021
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Непогода, разыгравшаяся в Одесской области, поставила многих людей в сложные условия: ни возвратиться домой, ни выехать из Одессы и Измаила. "Укрзализныця" попыталась решить проблему.

"Укрзализныця" оперативно добавила по два дополнительных вагона к поездам 105/106 Одесса-Киев и 145/146 Измаил-Киев с отправлением из Одессы в 22.12 28 января и 00.04 29 января соответственно для помощи с разрешением транспортных проблем, возникших из-за непогоды в Одесской области.

"Во время транспортного коллапса в Одессе и прилегающих районах "Укрзализныця" сообщила о решении оперативно добавить два дополнительных купейных вагона к фирменному поезду 105/106 "Черноморец" Одесса-Киев и два дополнительных плацкартных вагона к поезду 145/146 Измаил-Киев. Все они уже в открытой продаже", - отмечается в сообщении компании.

По словам руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского, такие изменения были сделаны для того, чтобы пассажиры из южного региона смогли вовремя добраться до Киева и других городов Украины.

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