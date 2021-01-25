На Житомирщине инвесторы из Нидерландов будут производить веганское мясо

Среди инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на Житомирщине в 2021 году, — запуск производства веганского мяса в Барановском районе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, пишет Агропортал.

«Несмотря на карантин, в области начато внедрение новых инвестиционных и инновационных проектов. Нидерландский инвестор намерен построить мощности по производству веганского мяса. Также достигнуты договоренности по привлечению немецких инвестиций в создание зерно-семенной фабрики и линии по сушке и замораживанию ягод в Брусиловском районе. Весной этого года начнется регистрация соответствующего общества. Кроме того, ведутся переговоры с нидерландским инвестором по строительству биоэтанолового завода в Попельнянском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году объем капитальных инвестиций, которые получила Житомирщина, достиг 6 млрд грн, и благодаря бизнесу в области было создано более 10 тыс. рабочих мест.

«Это свидетельствует о том, что инвесторы заинтересованы в размещении своих предприятий, представительств крупных концернов на территории Житомирщины», — считает Виталий Бунечко.