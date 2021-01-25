Новый тест всем даст ответ на четыре важных вопроса про COVID-19

С началом пандемии COVID-19 украинцы быстро научились разбираться в тестах на коронавирус: производителях, способах и точности. А на днях украинские ученые "Диапроф-Мед" сообщили о разработке нового теста. Он будет определять не COVID-19, а уровень защиты человека от него после прививки. УНН выяснили по меньшей мере четыре вопроса, на которые ответит тест на поствакцинный иммунитет после старта массовой вакцинации от COVID-19 в Украине.

1. Это поствакцинный или природный иммунитет?

Иммунитет к COVID-19 можно получить двумя способами: переболеть или вакцинироваться. Сейчас для украинцев доступен только первый способ получить антитела к коронавирусу. Причем иммунитет после прививки будет отличаться от полученного естественным путем качественным составом антител. Поэтому обычным тестом на антитела вы никогда не сможете определить: иммунитет выработался самостоятельно или после прививки. Только тестом, который не просто покажет количество (титры) антител, а их качественный состав.

Например, в ситуации с новостью о возможной подпольной вакцинации от COVID-19 украинских чиновников, тест на проверку поствакцинного иммунитета четко покажет: лицо было привито или получило естественной иммунитет после болезни.

2. Эффективна и качественна ли вакцина?

Эффективность вакцины производители определяют и заявляют на этапе клинического исследования на людях. Но каким образом украинцы смогут убедиться в том, что приобретенная вакцина - не подделка? Или что вакцина Pfizer, которой их прививали, не была разморожена, не сохранялась при надлежащем температурном режиме и не утратила своих свойств? Как убедиться, что эффективность вакцины Sinovac Biotech соответствует заявленной производителем?

Единственный способ - тест на поствакцинный иммунитет. Он определит наличие конкретных поствакцинных нейтрализующих антител. Поэтому человек получит бесценную информацию о качестве и эффективности вакцины, которой его прививали.

3. Надо ли рассматривать поствакцинные осложнения как причину смерти человека?

Неизвестно пока, будет ли в Украине создана отдельная база информации о каждом привитом от COVID-19 человеке в рамках массовой вакцинации. Также не ясно, каким образом государство будет учитывать каждое лицо, которое прививается на деньги в частных клиниках. Однако надо учитывать, что побочные эффекты имеет каждая вакцина. Как сообщалось, в Норвегии после получения прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech умерли 23 человека. Поэтому как проверить, не умер ли человек в результате побочных эффектов от вакцины, которые привели к более серьезному течению имеющихся заболеваний? Особенно, если никому не известно, был ли умерший вакцинирован. И тест на постковидный иммунитет даст ответы на эти вопросы во время посмертной медицинской экспертизы.

4. Насколько хорошо конкретный человек защищен от коронавируса?

Кроме качества вакцины, границы ее эффективности также обусловливают и возможности каждого конкретного организма. Поэтому процентная эффективность вакцин будет колебаться от человека к человеку. В США и Европе считают, что знания об инфекционном статусе человеком влияют на его поведение и, соответственно, уменьшает распространение болезни и темпы эпидемии. По аналогии на поведение человека могут влиять и знания о ее поствакцинном статусе. А тест на поствакцинный иммунитет точно покажет недостаточный антительный ответ организма. Это знание может обусловить изменения в поведении человека: осторожное отношение к собственной безопасности и увеличение внимания к защитным средствам (ношение маски, частое мытье рук, использование антисептика и т.д.) и собственному здоровью.

Напомним

Украинская компания "Диапроф-Мед" разработала новую тест-систему для оценки поствакцинального иммунитета к COVID-19 методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела. Определять качественный и количественный состав антител с помощью новых тестов будут в образцах сыворотки и плазмы крови человека, что поможет как можно точнее сделать вывод об эффективности той или иной вакцины от COVID-19. Теперь компания ожидает начала массовой вакцинации населения Украины для проведения валидации предложенной тест-системы.







