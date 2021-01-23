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Городской транспорт: Верховная Рада решила покончить со старыми маршрутками

23:05, 23 янв 2021
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на своей cтранице в Facebook, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №4583, основная цель которого — покончить со старыми маршрутками в городском транспорте. По мнению политика, принятие этого законопроекта даст возможность требовать от перевозчиков более высокого качества оказания услуг и оставить в прошлом старые разваливающиеся микроавтобусы.

«Для цього, ми взагалі міняємо підхід та пропонуємо замість не завжди прозорих конкурсів на маршрути почати закуповувати транспортну послугу через ProZorro. Це відкрита та прозора конкуренція, а конкуренція завжди підвищує якість.

І що важливо — міста самі зможуть визначати ціну та справедливо платити за кілометри, які обслужено. Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, так як перевізник вже отримує гроші за кілометри. Ключове слово — кілометри, а не “зібрані гроші з пасажирів” — отметил Владислав Криклий.

Такой подход также даст возможность требовать от перевозчиков не только обслуживания пассажиров на более комфортабельных автобусах, но и установки трекеров и валидаторов для электронной оплаты.

Напомним, что в середине прошлого года киевские маршрутчики просили КГГА перенести запуск электронного билета на год, приобрести валидаторы за счет третьей стороны и закрыть Uber Shuttle. Под самый новый год представители частных перевозчиков заявили, что после январского локдауна могут повысить цену за проезд до 12 грн. Чуть позже КГГА в очередной раз перенесла сроки внедрения электронного билета в столичных маршрутках до 1 июля 2021 года.


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