Украина наращивает экспорт зерновых и других продуктов питания

Украина стала вторым крупнейшим в мире экспортером зерновых культур в 2019-2020 маркетинговым году. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Украины на своей Facebook странице со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

В частности, Украина заняла второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое по экспорту кукурузы и пятое – пшеницы, говорится в сообщении.

С начала 2020-2021 маркетингового года (с 1 июня 2020 года) по 18 января 2021 года Украина экспортировала 27,5 млн тонн зерновых. Из них – 12,7 млн тонн пшеницы, 3,9 млн тонн ячменя, 10,5 млн тонн кукурузы и 81 200 тонн пшеничной муки.

По данным Государственной службы статистики, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году – 70,1 млн тонн.

7 декабря 2020 года экспорт меда из Украины за 11 месяцев 2020 года обновил рекорд и составил 69 839 тонн общей стоимостью $117,5 млн.

13 января 2021 Украинский клуб аграрного бизнеса сообщил, что украинский импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2020 году достиг уровня $6,5 млрд.

20 января Украина установила исторический абсолютный рекорд импорта вин в 2020 году – $179,3 млн, что на $32,4 больше, чем в предыдущем году.

22 января Украинская ассоциация импортеров рыбы и морепродуктов сообщила, что Украина экспортировала рыбы и рыбной продукции на $52,4 млн в 2020 году, что на 13,2% больше, чем в 2019 году ($46,3 млн) и на $15,2 млн больше, чем в 2018 году.



