"Поддержать"
Тренды:
Новости
Городской транспорт: Верховная Рада решила покончить со старыми маршрутками
Украина наращивает экспорт зерновых и других продуктов питания
Россияне вышли на улицу в поддержку Навального: протесты, задержания, избиения
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Кабмин утвердил Стратегию военной безопасности, как концепцию всеохватывающей обороны
Фермерам Германии запретят умерщвлять нежелательных цыплят
Посольство Австралии в Украине: расширяем сотрудничество в космической сфере
Волшебный кофе от Мумми-Троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 2
Кристина Квин: США всегда поддержат Украину и политически, и финансово
Пандемия: несмотря на карантин, объем розничной торговли растёт
Байден считает необходимым продлить договор с Россией о ядерном разоружении
Прожить тяжелую жизнь и сгореть в доме престарелых: трагедия в Харькове
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика ИНФОГРАФИКА
Коммунально-тарифный кризис: цены и политика. Дайджест
Пандемия: инфицировано почти 100 млн человек, новая тест-система в Украине
Все новости
Бизнес

Украина наращивает экспорт зерновых и других продуктов питания

22:02, 23 янв 2021
64
Версия для печати

Украина стала вторым крупнейшим в мире экспортером зерновых культур в 2019-2020 маркетинговым году. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики Украины на своей Facebook странице со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

В частности, Украина заняла второе место в мире по экспорту ячменя, четвертое по экспорту кукурузы и пятое – пшеницы, говорится в сообщении.

С начала 2020-2021 маркетингового года (с 1 июня 2020 года) по 18 января 2021 года Украина экспортировала 27,5 млн тонн зерновых. Из них – 12,7 млн тонн пшеницы, 3,9 млн тонн ячменя, 10,5 млн тонн кукурузы и 81 200 тонн пшеничной муки.

По данным Государственной службы статистики, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году – 70,1 млн тонн.

7 декабря 2020 года экспорт меда из Украины за 11 месяцев 2020 года обновил рекорд и составил 69 839 тонн общей стоимостью $117,5 млн.

13 января 2021 Украинский клуб аграрного бизнеса сообщил, что украинский импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2020 году достиг уровня $6,5 млрд.

20 января Украина установила исторический абсолютный рекорд импорта вин в 2020 году – $179,3 млн, что на $32,4 больше, чем в предыдущем году.

22 января Украинская ассоциация импортеров рыбы и морепродуктов сообщила, что Украина экспортировала рыбы и рыбной продукции на $52,4 млн в 2020 году, что на 13,2% больше, чем в 2019 году ($46,3 млн) и на $15,2 млн больше, чем в 2018 году.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
ДТП, смертность, COVIDный фонд и зарплата - неутешительная статистика
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / Видео
22-01-2021, 20:04
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Бум украинской кухни от украинских рестораторов: современность против стереотипов
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Украинская рэперка аlyona аlyona стала лауреатом премии Евросоюза
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Фонд дикой природы бьёт тревогу: за 13 лет вырубили более 43 млн га тропических лесов -
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Светлый праздник Рождества: в Андреевской церкви в Киеве поют колядки
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще