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Волшебный кофе от Мумми-Троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 2

18:29, 22 янв 2021
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Кофе Муми-мамы. Этот кофе рекомендуется для утреннего употребления. Если точнее, для первого получаса после вылеза из-под любимого одеяла. Для повышения настроения и желания жить. А тролли - так они теперь в Facebook обретаются.

Берется один ломтик лимона и две дольки апельсина. Если любите сладкое, можно апельсин заменить на мандарин. Сок из всех цитрусовых выдавливается в джезву.
После этого в джезву насыпается кофе, две ложки (на этот раз без горки). Джезва оставляется в покое на две минуты, чтобы сок с кофе познакомились и поняли, что делать дальше.
Через две минуты в джезву заливается вода, и вся композиция ставится на огонь и стоит там до полной готовности.
Маленькая рекомендация — лучше не использовать ароматизированные сорта кофе, будет горчить.
Кофе получается легкий-легкий, пить его нужно с очень маленькими пирожными, в состав которых входит безе или птичье молоко. И настроение становится такое, что как птичке, хочется взлететь и щебетать... щебетать... )))
Если хотите еще что-то волшебное - пишите об этом в комментариях, не стесняйтесь.

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