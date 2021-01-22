Пандемия: несмотря на карантин, объем розничной торговли растёт

В Украине оборот розничной торговли в 2020 году, который почти весь был проведен в карантинных условиях из-за пандемии коронавируса, вырос на 8,4% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В то же время, в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2019-го объем оборота розничной торговли увеличился на 13,4%, а за месяц - по сравнению с ноябрем 2020 года - вырос на 20%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым,. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Украине в 2019 году объем оборота розничной торговли увеличился на 10,5% по сравнению с годом ранее. Таким образом, темпы роста 2020 года почти достигли уровня докарантинного 2019 года.

ВТО в конце прошлого года также констатировала восстановление мировой торговли после "шока" из-за коронавируса.