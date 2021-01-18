Позитивные новости: мы всё еще строим трамваи, запускаем АС и любим животных

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Эталонный трамвай на "Эталоне"

В Чернигове на заводе корпорации "Эталон" построили первый собственный трамвай. В компании заявляют, что трамвай имеет преимущества перед конкурентами.

Корпорация "Эталон" построила первый образец трамвая собственной разработки ТР 3100 на базе капитально отремонтированного чешского трамвая Татра Т3 - с заменой кузова на новый и на базе колесных тележек Татра. В 2021 году компания планирует вывести свой трамвай на рынок.

Как пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом 23 декабря на пресс-конференции в Киеве рассказал генеральный директор Черниговского автозавода Андрей Савченко.

"Первый образец уже выпущен, он имеет преимущества перед конкурентами, может предлагаться в нескольких вариантах. С учетом того, что 14 украинских городов имеют трамвайные линии, а изношенность подвижного состава более 90%, надеемся, что проект будет удачным. В начале 2021 года проведем окончательные испытания, и уже ведем переговоры о покупке с трамвайными депо", - сказал Савченко.

По информации в видеопрезентации трамвая, обнародованной на пресс-конференции, модель предлагается в трех вариантах: с изготовлением нового кузова с современным оснащением и капремонтом тележек; с новым кузовом, оснащением и приобретением новых тележек; с изготовлением только кузова с разной степенью оснащенности.

Трамвай длиной 15,8 м полной массой 32 т, имеет участок низкого пола (посредине салона) с возможностью заезда для инвалидных колясок. Тяговый привод - компании "Информбизнес" (Молдова) с возможностью отключения одной из тележек.

Привод обеспечивает функции "антиюза", рекуперации и электродинамического торможения, и в сравнении с классическим приводом Татра Т3 позволяет экономить до 40% электроэнергии.

Вагон имеет четыре двери. Предусмотрена функция открывания дверей при полной остановке трамвая пассажирами с внешней и с внутренней сторон, что, в частности, минимизирует потери обогрева салона. В базовой комплектации предусмотрено кондиционирование водительского места.

Цену трамвая Андрей Савченко не озвучил, но отметил, что покупка подобного вагона обойдется в три раза дешевле, чем нового.

И это еще не все хорошие новости от "Эталона".

Корпорация "Эталон" представила новый полностью низкопольный троллейбус большого класса (12 м) с автономным ходом 20 км и динамической подзарядкой.

Как пишет ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина, на машину установлен электродвигатель латвийского производителя - Рижского электромашиностроительного завода, тяговый привод и система автономного хода компании "Информбизнес" (Молдова).

"Мы отказались от тяговых двигателей производства нашего "Электротяжмаша" и перешли на рижские, и, насколько мне известно, другие производители наши тоже на них переходят. Они значительно лучше по качеству, и производитель предоставляет систему скидок", - сообщил на пресс-конференции в Киеве 23 декабря Андрей Савченко, генеральный директор Черниговского автозавода.

В настоящее время уже разработана конструкторская документация и выпущен первый образец троллейбуса.

Напомним

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности - производство автобусов и машиностроение, а также складская логистика.

Запорожская АЭС наконец выходит на полную мощность

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС в январе 2021 года впервые в своей истории выйдет на полную проектную мощность — 6000 МВт, на шести энергоблоках.

Это произойдет после завершения планового ремонта на энергоблоках ЗАЭС и благодаря введению в эксплуатацию линии электропередачи 750 кВ от ЗАЭС к подстанции Каховская. Об этом заявил врио президента НАЭК Энергоатом Петр Котин, сообщили в компании.

По его словам, Энергоатом завершил масштабный инвестпроект, который осуществил совместно с НЭК Укрэнерго. 23 декабря 2020 года на площадке Запорожской АЭС заработала новая линия электропередачи к подстанции Каховская протяженностью 186 км.

Котин также отметил, что на энергоблоке №5 ЗАЭС заканчивается плановый средний ремонт, во время которого выполнены регламентные и сверхрегламентные работы, направленные на повышение безопасности энергоблока.

«На завершающей стадии процесс продления срока эксплуатации энергоблока. Все мероприятия выполняются согласно графику. Поэтому мы уверены, что уже в январе 2021 года на крупнешей АЭС Европы — Запорожской — в работе будут все шесть энергоблоков-миллионников», — рассказал Котин.

По его словам, это имеет большое значение не только для повышения надежности энергоснабжения в южной части Объединенной энергосистемы Украины, но и для будущей синхронизации ОЭС с европейской сетью ENTSO-E.

Напомним

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 23%. Из-за недостаточной пропускной способности трех действующих ЛЭП ЗАЭС могла выдать максимум 5300 МВт вместо проектных 6000 МВт.

Добрые люди активно берут из приютов собак и кошек

В 2020 году в Киеве 753 бездомных кошек и собак нашли дом. Отмечается, что эта цифра из-за карантина меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“В соответствии с городской программой в прошлом году 753 бездомных животных нашли семьи. Передача бездомных животных в семьи остается одной из главных наших задач. Это направление вместе со стерилизацией помогает решить проблемы бездомных кошек и собак в столице, урегулировать их численность гуманными методами. К сожалению, в 2020-м нам удалось найти места для проживания немного меньшему количеству животных, чем в 2019-м. Тогда мы приютили в семьях киевлян более тысячи четвероногих счастливцев. Но, несмотря на карантин, показатель этого года, на мой взгляд, очень неплохой”, — сообщила в. о. директора коммунального предприятия Наталья Мазур.

По словам Мазур, в прошлом предприятие применило новые подходы для передачи животных в семьи. Стартовала программа “Стань моей семьей”, в рамках которой известные личности приобщаются к поиску хозяев для животных из приюта в Бородянке.

Так, в прошлом году коммунальное предприятие продолжило развитие системы “Реестр домашних животных”. Лишь в 2020 году специалисты КП зарегистрировали более 6000 животных, в том числе и беспризорных.