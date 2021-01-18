Волшебный кофе от Мумми-троллей и хатифнаттов. Рецепт номер 1

Кофе Мумми-сына. Предупреждаю сразу — это очень странный рецепт, и он где-то очень магический! А тролли - так они теперь в Facebook обретаются.

Варится очень крепкий кофе, ложки три. На кофе еще до варки сыпется корица и мускатный орех. Корицы щедро, мускатного ореха чуть-чуть, но чтобы ощущался.

Пока кофе варится, нужно сделать следующее: взять сгущенку (не вареную), какао (тоже не вареное) в пропорции 2 к 1. Все это перетирается ложкой в однородную массу, чтобы без комочков.

К тому моменту, когда масса достигнет гадкой однородности, как раз должен свариться кофе.

Далее: берется чашка (идеальная, разумеется). В нее выливается половина кофе из джезвы. Потом туда же вываливается полученная сгущенно-какаовая масса. Все это как следует перемешивается. Потом в чашку вливается оставшийся кофе. По желанию можно всыпать туда же немного молотого миндаля.

Странность этого кофе в том, что все время, пока его пьешь, тебе кажется, что то ли в кофе, то ли в жизни чего-то не хватает. Если кофе закончился, а ощущение осталось, значит пора брать шляпу, губную гармошку и уходить.

Если хотите еще что-то волшебное - пишите об этом в комментариях, не стесняйтесь.