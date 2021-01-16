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Политика / Власть

Налог на недвижимость тоже вырос: новые ставки

18:00, 16 янв 2021
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В Украине 1 января 2021-го с 62,5 до 70,8 грн увеличили максимальный налог за каждый "лишний" квадрат недвижимости. Лишней считается площадь дома от 120 квадратов и квартиры – от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Каждому владельцу "лишней" недвижимости придет квитанция (до 1 июля), сообщает Укринформ.

С момента вручения квитанции дают 60 дней для уплаты налога. Его размер зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2020-м это 62,5 грн, а в 2021-м – 70,8 грн.

По действующим правилам, в Киеве за квартиру в 70 квадратов стоимостью 1,2 млн грн нужно заплатить налог на недвижимости в размере 708,4 грн. А по новым правилам – 2400 грн. За такую же квартиру, но стоимостью 2 млн грн (к примеру, жилье находится в центре) по действующим правилам нужно заплатить те же 708,4 грн, а по новым правилам – 4 000 грн.

Ставка налога: до 0,02% от оценочной стоимости.

Налог могут не платить: пенсионеры, ветераны, малолетние или недееспособные, если цена квартиры до 300 минималок (в городах-миллионниках) и до 100 минималок в городах с населением до 1 млн человек; для домов – 600 минималок в крупных городах и 250 минималок – в городах с населением до млн человек.

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