За ноябрь принесли цветочки, а в январе мы получим горькие ягодки

Уменьшение цены на газ для украинцев до 6,99 грн/куб произойдет лишь с 1 февраля, а за январь 2021 года население государства будет платить примерно 9,5 грн за метр кубический топлива. На все остальные коммунальные услуги, соответственно, цены тоже непомерно вырастут. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР Алексей Кучеренко, информирует УНН. Минсоц советует не паниковать, а просить субсидии.

В одном из видеороликов "Тарифы за коммуналку: Платить невозможно уменьшить" Владимир Зеленский так говорил на "тарифную тему": "На "т" начинается, на "полный капец"- заканчивается". "Согласно среднестатистическим данным, украинец сегодня за коммуналку платит от 30% до 50% своих доходов. А если провести сравнение с европейскими государствами, то там, друзья мои, люди платят от 13% до 20%", - рассуждал тогда еще кандидат в президенты.

В декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%, но "что-то пошло не так".

Газовый беспредел

"Если вы возьмете свои прошлогодние платежки за январь месяц, то увидите, что цена за газ была 4,7 грн. Еще гривна, в среднем, был тариф облгаза. А сейчас, с этой ценой в 7 грн и тарифом на доставку в 2-2,5 грн, будет примерно 9,5 грн. То никакого снижения не происходит, а наоборот, по отношению к прошлому году повышение в полтора раза. Но если вы послушаете, что вам обещал Коболев с Витренко 9,5 грн на февраль, а сейчас будет вот эта фиксированная цена с февраля. Кстати, с 1 февраля, а не с 1 января - там уже ничего назад не отмотают, будет та цена, которую выставили вам в платежках. А вот со следующего месяца будет цена 6,99 - действительно вам подарили уменьшение этой цены", - отметил Кучеренко.

"Регулирование ринка газа - это не плохо. Но, нам позволит это делать старший брат из дальних стран - МВФ? Потому что с ним, пока что, не было переговоров, понимаете? Не понятно, что он скажет. И это станет ключевым вопросом", - добавил он.

И действительно: МВФ всё еще не комментирует решение правительства "снизить" цену на газ.

Справка:

Весь товарный газ, добытый "Укргазвидобуванням" и АО «ГАО "Чорноморнафтогаз" в 2019 году, закупался Нафтогазом в ценовом диапазоне 4190-6116 грн/тыс. куб. м без НДС для нужд бытовых потребителей, религиозных организаций, производителей тепловой энергии и других потребителей по ПСО.

По итогам 2020 года Украина добыла около 20,3 млрд куб м собственного газа, что на 1,4% меньше, чем в 2014-м году, когда было добыто 20,5 млрд куб. м. Этого недостаточно для покрытия потребности страны, которая оценивается в около 30 млрд куб. м.

Промышленные месторождения газа в Украине истощены, а падение цен на углеводороды резко ухудшило возможности газовиков по реинвестированию в отрасль. Участники рынка признают, что уровень истощения большинства крупных месторождений уже превышает 75%, а количество активных буровых установок в стране (являющееся одним из показателей уровня инвестиций) сократилось с 37 в начале 2020 года до 31 в июне, а в 2021 году может остаться порядка 20 задействованных буровых станков. Отрасли для выхода из кризиса нужна господдержка.

Тарифы на тепло

Самые страшные платёжки за декабрь пришли за тепло. Суммы в них, по сравнению с ноябрьскими, выросли от 25% до 50%. И оказалось, что это еще не предел тарифных ужасов, потому что за январь придется заплатить еще больше.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Комиссии, средневзвешенный тариф для поставки тепла населению для 23 компаний после повышения составил 1121,71 грн за гкал.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа.

Как сообщалось, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки свыше 170 тысяч Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине. За тарифы других теплоснабжающих предприятий отвечают местные власти.

Тарифы на электроэнергию

Кабинет министров отменил с 1 января 2021 года льготный тариф на электроэнергию для населения на первые 100 киловатт в месяц по 90 копеек и зафиксировал до 31 марта 2021 года стоимость электроэнергии для населения на уровне 1,68 грн. за киловатт.

В то же время сохранены и оставлены без изменений коэффициенты двух и трехзонного учета электрической энергии. Поэтому в случае замены обычного счетчика, к примеру, на двухзонный, цена электроэнергии в ночное время будет на 50% меньше.

В 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

Тарифы на воду

В Украине повысили тарифы на холодную воду. Новые ценники уже одобрила Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ).

Изменения по тарифам коснутся большинства крупных водоканалов страны. В среднем подорожание составит 20%. Но, к примеру, в Житомире - больше чем на 30%, а в Хмельницком - на 10%. В Одессе новый тариф на централизованное водоснабжение составит 13,4 гривен за куб без НДС, а на водоотвод - 11,2 гривны за куб. Рост традиционно объясняют повышением расходов - сети изношены, реагенты и электричество дорогие, зарплаты приходится увеличивать.

Средний расход холодной воды на человека - порядка 5 кубов в месяц. И если сейчас киевская семья, например, платит за воду 460 гривен в месяц, то по новым тарифам будет 500 гривен.

Тарифы на холодную воду растут регулярно: последний раз их пересматривали зимой 2020 года, и тогда рост составил в среднем 20%.

Обращайтесь за субсидиями, советуют в Кабмине

В Кабмине уверены, что никакой трагедии нет и переживать вообще не о чем.

При действующей системе предоставления субсидии население никоим образом не почувствует повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии, - сообщили в Министерстве социальной политики. Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе дистанционно, через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.

В Украине субсидию получают более 3,1 млн домохозяйств, средний ее размер составляет около 1,6 тыс. грн., сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В декабре 2020 года были приняты несколько решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности предоставлено право получать субсидию:

▪️ домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения ними трехлетнего возраста;

▪️ лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

▪️ при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учета превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а его общей площади, - это позволит автоматизировать процесс получения данных из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений;

▪️ расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО "Ощадбанк" и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

"Еще одним решением правительства был урегулирован вопрос назначения жилищных субсидий в части упрощения оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина. Кроме этого, почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25 до 100% в зависимости от категории льготника", - резюмировали в Минсоце.