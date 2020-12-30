События, которые потрясли Украину и мир в 2020 году

Это был очень тяжелый год, который, к сожалению, пережили не все... Но он уже уходит. И, под занавес, стоит вспомнить все потрясения, которые мы пережили. Вспомнить, чтобы проводить и... забыть! Итак...

КАТАСТРОФА ГОДА: военные Ирана сбили украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном

8 января в небе над Тегераном потерпел крушение через три минуты после взлета Boeing 737−800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), выполнявший рейс из Тегерана в Киев. Как позже выяснилось, лайнер был сбит двумя ракетами «земля-воздух», выпущенными с баз КСИР. На борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Первоначально власти Ирана заявляли, что причины катастрофы технические. Затем признали, что Boeing был сбит силами ПВО Ирана в результате «человеческой ошибки».

По числу погибших катастрофа борта МАУ стала крупнейшей за всю историю украинской авиации и вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

В августе вице-президент Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди заявила о готовности выделить 200 миллионов евро на выплату компенсаций Украине. Однако в декабре Тегеран отозвал данное предложение из-за серьезных внутренних дискуссий в иранском обществе.

ПРОВАЛ ГОДА: на местных выборах партия власти проиграла во всех областных центрах

В рамках реформы децентрализации в Украине ликвидировали 490 старых районов и образовали 136 новых. Они будут регулировать работу государственных органов на местах, единственным органом общей юрисдикции в пределах каждого района остались райгосадминистрации.

25 октября во вновь созданных районах и ОТГ, а также в городах и областях страны прошли выборы в органы местной власти. Их сенсацией стало поражение президентской партии во всех областных центрах, городскими головами в которых избраны представители в основном местных партий или действующие мэры.

Утешительным призом для «Слуги народа» стало наибольшее количество депутатов местных советов (17,59 процента), избранных от этой партии. Других сюрпризов не было: «Европейская солидарность» лидировала на западе и в центре страны, а ОПЗЖ — на юге и востоке.

ТРИУМФ ГОДА: фильм «Атлантида» получил пять гран-при на международных фестивалях и приз в Венеции

Украинский оскаровский комитет выдвинул драму-антиутопию «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича на премию Американской академии киноискусств «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».

До этого «Атлантида» была признана лучшим фильмом программы «Горизонты» на 76-м Венецианском кинофестивале и получила еще пять гран-при престижных конкурсов: Международного кинофестиваля в Лез Арк (Франция), Международного кинофестиваля в Тромсе (Норвегия), Международного белорусского кинофестиваля «Листапад», кинофестиваля FICUNAM в Мексике и Одесского международного кинофестиваля, а также спецприз жюри международного кинофестиваля в Токио.

Успешный фестивальный старт помог фильму привлечь внимание дистрибьюторов: «Атлантиду» продали в три страны, приобрел права на показ картины HBO Еastern Europe (включает такие страны, как Испания, Польша, Болгария, Норвегия, Венгрия и ряд других).

Кинолента «Атлантида» повествует о недалеком будущем Восточной Украины и рассказывает историю солдата-ветерана, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Он застрял в непригодном для жизни послевоенном Донбассе, где занимается эксгумацией тел жертв войны. Главные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры.

ТРАГЕДИЯ ГОДА: в авиакатастрофе под Чугуевом погибли 20 курсантов и семь офицеров-авиаторов

Катастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом — одна из самых трагических страниц в истории Воздушных Cил украинской армии. Из 27 офицеров и курсантов Харьковского университета имени Кожедуба, которые были на борту, выжил только один…

Трагедия произошла 25 сентября. Около девяти часов вечера на автодорогу Киев — Харьков — Должанский неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26, выполнявший плановый учебный полет. Самолет не дотянул до аэродрома воинской части в Чугуеве около двух километров и рухнул на обочину трассы. На борту находились 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных Cил ВС Украины имени Кожедуба). 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице…

Эксперты склонны считать причиной трагедии изношенность машины. Ведь самолет, на котором разбились курсанты и офицеры, выпустили в 1977 году. В 1996 году Ан-26 отремонтировали, а решением от 2 сентября этого года, то есть за 23 дня до аварии, ГП «Антонов» снова продлил самолету срок службы до 2022 года. Правительственная комиссия причиной трагедии назвала технические неполадки, на которые наложился человеческий фактор…

ПРОРЫВ ГОДА: в суде Гааги стартовал процесс по делу о малайзийском боинге

Спустя шесть лет после трагедии в небе над Донбассом, где 17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит российско-террористическими войсками, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа, в Нидерландах в Окружном суде Гааги 9 марта начался процесс. Он проходит в городе Схипхол, где находится международный аэропорт Амстердама, откуда вылетел рейс МН17.

В зале суда, который наверняка затянется на годы, обвиняемых нет. Ожидаемо отрицает свою причастность к преступлению Россия, однако обвинение в Гааге настаивает на прямом влиянии российских властей на действия подсудимых. Все они летом 2014 года состояли в военном руководстве так называемой «ДНР», а сейчас находятся на территории РФ. Это гражданин России, фейковый министр обороны «ДНР» и сотрудник ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин). Его соотечественник, глава так называемой контрразведки «ДНР», а также офицер ГРУ Минобороны РФ Сергей Дубинский. Его зам, гражданин РФ и офицер ВДВ России Олег Пулатов. И гражданин Украины Леонид Харченко, который числился у боевиков командиром разведывательного подразделения.

Никто из обвиняемых, кроме Пулатова, нанявшего голландских адвокатов, не согласился свидетельствовать в суде. Всех четырех обвиняют в том, что они участвовали в доставке зенитно-ракетной установки «Бук-М1» из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курской области России на Донбасс, в поселок Первомайское на окраине города Снежное, откуда и произвел пуск ракеты по самолету Boeing 777.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ ГОДА: перемирие на Донбассе ценой сорванной операции по задержанию в Украине «вагнеровцев»

29-е по счету очередное бессрочное перемирие на Донбассе, вступившее в силу 27 июля, стало самым длительным в истории войны на востоке Украины. Несмотря на случаи обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ранений украинских воинов, деэскалация в зоне конфликта наблюдается.

Это достижение, по данным журналистов, политиков и военных, удалось достичь ценой срыва спецоперации украинских спецслужб. Речь идет об операции по доставке из Беларуси в Украину воевавших на Донбассе боевиков из ЧВК Вагнера, которых отечественные разведчики выманили в Минск из РФ. Операция готовилась более года и сорвалась из-за телефонного звонка «человека из самого ближайшего окружения президента Зеленского, предупредившего кураторов наемников в России». Звонок был осуществлен накануне финальных переговоров в Минске по перемирию и одновременно отправки «вагнеровцев» в Украину. Однако после звонка наемников сначала задержали в Минске, а потом передали в Россию.

Договоренность о бессрочном режиме тишины также совпала по времени с частичным обновлением состава украинской делегации переговорщиков по Донбассу в Минске. Вместо Леонида Кучмы ее возглавил Леонид Кравчук. Также в состав был введен бывший премьер-министр Витольд Фокин. Однако спустя месяц после назначения Фокина исключили из делегации из-за его скандальных заявлений о том, что Россия не воюет с Украиной на Донбассе.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГОДА: в Украине произошло три теракта, совершенных одиночками

Житель Дубно Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с 13 пассажирами, угрожая гранатой и огнестрельным оружием, потребовал выполнения совершенно абсурдных условий: чтобы президент Владимир Зеленский записал видео с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне» о тяжелой экологической ситуации на планете и чтобы украинские политики и олигархи публично назвали себя «террористами в законе». Через 12 часов после захвата автобуса глава государства выполнил требования террориста и тот сдался. Суд поместил Кривоша под стражу, а в конце ноября отправил его на два месяца во Львовскую психиатрическую больницу для проведения стационарной психиатрической экспертизы.

Через день после луцкого инцидента в Полтаве вор-рецидивист, бывший десантник и участник АТО Роман Скрипник, не желая сдаваться в руки правосудия, захватил в заложники полковника полиции. Cпустя несколько часов террорист отпустил полицейского и скрылся от правоохранителей. Через неделю Скрипник был обнаружен и убит выстрелом снайпера.

А уже 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов зашел в отделение банка в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева и заявил, что вооружен взрывчаткой. В заложниках у него оказалась сотрудница банка. Каримов потребовал допустить к нему журналистов и вывести его в прямой эфир. В момент «интервью» спецназ «Альфа» задержал террориста. Взрывчатки при нем не оказалось. В начале декабря по результатам психолого-психиатрической экспертизы Каримов был признан невменяемым. Печерский райсуд столицы принял решение поместить его в психиатрическое отделение строгого режима.

ВИРУС ГОДА: пока никто не может сказать, насколько эффективны разработанные вакцины от COVID-19

В январе власти КНР объявили о том, что в Ухане выявлен новый коронавирус, который смертельно опасен. На тот момент он уже стремительно распространялся по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена заявить о начале пандемии COVID-19. Первый массированный удар вирус нанес весной, заставив правительства большинства стран вводить жесткий карантин. Это вызвало серьезный спад мировой экономики. Эксперты предупредили о глубоком глобальном кризисе. Летом появилась надежда, что пандемия отступила. Однако в сентябре началась вторая волна. На данный момент с начала пандемии в мире выявлено более 78 миллионов случаев заражения. Скончались 1 миллион 725 тысяч больных. В декабре началась массовая вакцинация в Великобритании, США, России и еще нескольких странах. Но пока никто не может сказать, насколько эффективными являются разработанные вакцины. Ученые спустя год все еще недостаточно знают о новом вирусе, о том, где, когда и как он появился и впервые попал в организм человека, какими путями распространяется, как воздействует.

ВЫБОРЫ ГОДА: от Дональда Трампа, потерпевшего поражение на президентских выборах, ждут неприятных сюрпризов

3 ноября в США состоялись очередные президентские выборы. Они стали самыми непредсказуемыми и скандальными в истории страны. Например, рекордное число избирателей (примерно половина) проголосовали заранее по почте из-за риска заразиться коронавирусом. Действующий президент Дональд Трамп выступал категорически против подобного способа голосования, утверждая, что это возможность для массовых фальсификаций. В итоге с большим отрывом победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Но Трамп отказывается признавать свое поражение. 20 января Байден должен вступить в должность главы государства. От Трампа ждут неприятных сюрпризов.

CCОРА ГОДА: принц Гарри и Меган Маркл, отказавшиеся от исполнения обязанностей членов королевской семьи, могут лишиться всех титулов

В январе принц Гарри и его супруга Меган Маркл огорошили британцев своим решением отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей членов королевской семьи и покинуть Великобританию. Последний раз в истории страны такое проделал в декабре 1936 года король Эдуард VIII, который отрекся от престола ради возможности жить в браке с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Его решение привело на трон Георга VI, а затем и Елизавету II. Отъезд принца Гарри не повлек за собой смены монарха, однако негативно отразился на имидже королевской семьи. Он также привел к ссоре между Гарри и его старшим братом Уильямом. Елизавета дала герцогу и герцогине Сассекским год, в течение которого они могли передумать и вернуться. Но Гарри и Меган обосновались в итоге в Калифорнии, купили там особняк и занялись бизнесом. Они также приняли активное участие в избирательной кампании, агитируя за Джо Байдена, чем нарушили старое правило британской королевской семьи. Теперь многие массмедиа уверены в том, что Елизавета II в ближайшее время лишит внука и его супругу всех титулов!

КАПИТУЛЯЦИЯ ГОДА: соглашение о прекращении боевых действий на Кавказе обеспечило Азербайджану полный контроль над большей частью Карабаха

Летом 2020 года резко обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Этот кавказский регион территориально входит в состав Азербайджана, но населен преимущественно армянами. Еще в советское время местные жители объявили о создании Нагорно-Карабахской Республики (НКР), независимость которой не признает ни одно государство, даже Армения. Однако Ереван оказывает всяческую поддержку НКР. В конце сентября обострение ситуации вокруг Карабаха привело к полномасштабным военным действиям с использованием бронетехники и авиации. Впервые Турция открыто и активно поддержала Азербайджан. После того как азербайджанские войска взяли под свой контроль большую часть НКР и приблизились к ее столице Степанакерту, премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден подписать трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий. Свои подписи под этим документом поставили также президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. Соглашение возвращает Баку полный контроль над большей частью Карабаха. В Армении документ назвали позорной капитуляцией и обвинили во всем Пашиняна. Оппозиция объединилась и потребовала его немедленной отставки и проведения досрочных выборов. Пашинян отказывается выполнить эти требования. Западные эксперты считают, что успех Азербайджана значительно усилил позиции Турции на Кавказе и ослабил влияние России в этом регионе.

РАЗРЫВ ГОДА: переговоры о том, какими станут торговые и экономические отношения между Евросоюзом и Великобританией, в последний момент вышли из тупика

31 декабря заканчивается переходный период, отведенный Великобритании для завершения процесса выхода королевства из состава Евросоюза. За этот год Лондон и Брюссель должны были договориться о том, какими станут торговые и экономические отношения между ними. Однако переговоры по данному вопросу зашли в тупике. В декабре британский премьер-министр Борис Джонсон предпринял попытку совершить прорыв. Осенью 2019 года ему это удалось. Тогда он фактически спас ситуацию с Brexit, которая стремительно неслась в пропасть. В последний момент, после нескольких переносов deadline, договор по условиям «развода» Британии с ЕС был подписан и одобрен обеими сторонами. Нынешняя попытка Джонсона долго не давала результата. Он не мог найти общего языка с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

И вот, 24 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о том, что им удалось согласовать все вопросы по завершению выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Поэтому жесткого Brexit не будет. Решены практически все спорные вопросы. Если бы сделка не была заключена, это грозило бы многомиллиардными убытками как для британской экономики, так и для экономики ЕС.

ПРОТЕСТ ГОДА: многие белорусы считают, что Александр Лукашенко стал главой государства незаконно — акции граждан не стихают до сих пор

9 августа прошли президентские выборы в Беларуси. ЦИК республики объявил о победе действующего главы государства Александра Лукашенко уже в первом туре. Он якобы набрал более 80% голосов. Эта явная ложь возмутила белорусов. В стране начались массовые акции протеста, которые не стихают до сих пор. В них принимают участие сотни тысяч людей. Лукашенко бросил против демонстрантов милицию и армию. Жестокое подавление протестов привело к гибели людей. Сотни оказались за решетками.

Евросоюз, США, другие демократические страны отказались признать Лукашенко законным главой государства. Они официально оказывают поддержку Светлане Тихановской, которая стала его главной соперницей на подтасованных выборах. Но Лукашенко отказывается идти на диалог с народом Беларуси. Все это стало основанием для введения международных санкций против руководства республики, а также виновных в расправах над мирными демонстрантами.

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА: благодаря компании Илона Маска США впервые почти за 10 лет без участия России доставили на МКС своих астронавтов

17 ноября американский корабль Crew Dragon успешно доставил на Международную космическую станцию трех астронавтов НАСА Майка Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннона Уокера и их японского коллегу Соити Ногути. Впервые почти за 10 лет США сделали это своими силами, без участия России. Монополия Роскосмоса на доставку новых экспедиций на МКС, продолжавшаяся с июля 2011 года, осталась в прошлом благодаря успеху частной компании SpaceX Илона Маска. Созданные ею корабли доставляют также на станцию важные грузы, а ракеты выводят на орбиту различные спутники.

На 2021 год запланированы еще два пилотируемых полета Crew Dragon к МКС. В рамках одного из них на станцию отправится астронавт Европейского космического агентства ESA, француз Томас Пике. Кроме того, в ближайшие 15 месяцев SpaceX обязалась осуществить четыре беспилотных полета для доставки на МКС необходимых грузов. Маск всерьез заявляет о первой экспедиции на Марс в ближайшем будущем.

Источник: https://ukraine.fakty.ua/