Украинский авторынок в 2020 году оказался значительно лучшим, чем в Европ

В 2020 году украинцы, несмотря на пандемию и коронакризис, купили всего на 3% меньше новых легковых автомобилей, чем в 2019-м. Самой популярной моделью стал Renault Duster, сообщает Autoconsulting.

В декабре 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2020 года количество новых легковых автомобилей — 9801 шт. В результате, по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%. Всего за минувший год украинские номера получили 85,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше показателя 2019 года, сообщает Ассоциация Укравтопром.

При этом, в 2020 году шесть из двенадцати месяцев демонстрировали позитивную динамику в годовом исчислении: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6%), декабрь (+7%).

Негативный итог формировался в марте (-15%), апреле (-47%), мае (-15%), августе (-16%), октябре (-6%), ноябре (-17%).

«По сравнению с другими европейскими рынками падение автопродаж в Украине не выглядит столь драматично (падение по предварительным данным — около 30%, — ред.). Однако причиной тому является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, сложившаяся еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта подержанных машин, которая кардинально поменяла структуру спроса на авторынке Украины», — сообщили в Укравтопроме.

По итогам года первое место рейтинге марок на рынке новых легковых авто заняла Renault — 14360 автомобилей которой получили свои первые регистрационные номера, что на 2% меньше, чем в 2019 году. Самой продаваемой моделью этой французской марки стала Renault Duster — 5534 регистраций за двенадцать месяцев.

На втором месте — Toyota, продажи автомобилей которой в годовом исчислении выросли на 6% до 13315 шт. Наиболее популярным автомобилем марки был компактный кроссовер Toyota RAV-4, в активе которого 5689 регистраций.

Третий результат у Kia — 6089 шт. (-20% к 2019 г.) Объемообразующей моделью в продажах Kia стал Sportage, выбор на котором остановили 5043 покупателя.

Четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 5061 авто этой марки, что на 19% меньше, в сравнении с предыдущим годом. Лучшими продажами в линейке Шкоды отличилась модель Octavia — 1855 шт.

Замыкает пятерку Hyundai — 4031 регистрация (-21%). Лидер в продажах марки — кроссовер Tucson — 2280 шт.

Также в топ-10 рынка 2020 попали: Nissan - 3834 шт. (-28%); Volkswagen - 3690 шт. (-21%); Peugeot - 3037 шт. (+ 28%); Suzuki - 2966 шт. (+ 13%); Mazda - 2844 шт. (+ 15%).

Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.