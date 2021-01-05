Поглощение страны начинается с искоренения её родного языка

После 2019 года в Украине вновь всё чаще звучит русская речь, а определённые силы вновь пытаются внушить людям, что русский язык либо "ущемлён", либо не имеет значения на каком языке говорить. Об этом рассуждает поэт и сценарист Татьяна Малахова, показывая на примере соседней Беларуси, как нация может потерять свой язык - белорусы стоят на пороге того, что утратят родную речь навсегда.

«Какая разница, на каком языке говорит, - говорила мне горничная отеля в городе Минск, - это прекрасно, когда люди знают два языка». Да, говорю я, но всегда, когда люди знают два языка, и один из них русский, люди презирают свой и говорят по-русски!

Когда в Голливуде снимают фильмы о коммунистической диктатуре, сценаристы и режиссеры придумывают какую-то бесполую европейскую страну типа Славениния или Словеция (например, в комедии «Парикмахерша и чудовище»). Конечно, все жители страны выглядят где-то смешно, где-то простовато, а чаще причудливо, потому что они придуманы для немедленной кинопотребы и похожи на неуклюжий детский домик, составленный из разных наборов Lego. Ты понимаешь, что это сказка, и такого народа не существует, так как нет под этими героями исторической почвы и живой атмосферы. Они некие фигурки из Lego, которые умеют разговаривать, двигаться, все что угодно, только не думать и анализировать.

К сожалению, иногда большие народы становятся похожими на тех вымышленных кинословецов...

Я очень люблю Беларусь, и с детства была очарована ее природой и искренними людьми. В детстве я три лета подряд провела в маленьком селе на берегу реки Прони, берега которой прятались под густым орешником, а окружающий лес даровал множество грибов и ягод. Моя двоюродная сестра помогала своей матери разносить почту, и я с удовольствием таскала по селу вместе с ней дерматиновую сумку, набитую газетами, письмами, газетами. Пока сестра отдавала крестьянам почту, я разглядывала их дома, фотографии, посуду и прислушивалась к белорусскому языку, который с радостью изучила за первые каникулы. Иными словами, мои детские воспоминания рисуют мне самобытную страну со своим лицом.

Но когда я поехала в Беларусь через тридцать пять лет, я не увидела этого светлого лица в больших и малых городах. Я как будто приехала в среднестатистический город Саратовской области, потому что везде был слышен русский язык - в транспорте, с экранов телевизоров, на радиоволнах... Один магазин назывался «Солнышко», а не «Сонейка», другой носил название «Ежевика», а не «Ажына»...

«Какая разница, на каком языке говорит, - говорит мне горничная отеля, - это прекрасно, когда люди знают два языка». Да, говорю я, но всегда, когда люди знают два языка, и один из них русский, люди говорят по-русски! Горничная согласилась - «а что такова? Это привычка». Горничная рассказала мне, что ее дети и внуки говорят по-русски и смотрят российское телевидение, читают русские книги и слушают русские песни... Но горничная заверила, что ее семья знает белорусский язык, поет песни на родном языке, готовит полядвицу...

Я сказала ей, что и "привычка" - следствие колонизации и русификации, но она не хотела слушать - "я же думаю на русском! Ради чего ломать мозги?"

Узнаете некоторых граждан Украины? Представляете, во что может превратиться Украины, если мы будем привечать русский язык и радоваться, что «это прекрасно, когда люди знают два языка»?

НО ВСЕГДА, когда люди знают два языка, и один из них русский, люди говорят по-русски! Потому что «русский язык» не существует отдельно от России и ее имперских целей! Российская пропаганда использует «русский язык» вроде канализационных труб и гонит по этим трубам идеи «русского мира», завернутые в песни, фильмы, книги и тому подобное... а потом вводит танки, потому что треть граждан получили по этим трубам приличную порцию дерьма и призывает "русский мир"...

Я не случайно показала языковую трагедию соседней страны, потому что так лучше анализировать и сравнивать. У нас ситуация не лучше той, которая сложилась в Беларуси. Еще год-другой, и мы станем похожими на вымышленную Голливудом странную страну Словецию - без почвы и родной атмосферы... Дьявол кроется в мелочах! И если мы будем снисходительно относиться к русскоязычным мелочам вокруг нас, этот дьявол проглотит нас и вытрет себе рот триколором.

Татьяна Малахова, Киев