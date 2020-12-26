"Поддержать"
Тренды:
Новости
Не знаете, как отметить Новый год? Вот вам 10 интересных идей
В Украине самый дешевый интернет в мире, в других странах дороже
"Подарок" родителям: МОН тестирует электронные школьные журналы и дневники
Утраченный слух теперь можно восстановить: создан специальный синтетический вирус
Как в Украине во время кризиса детско-юношеский футбол спасли
Южная Корея без локдаунов: тестирование, отслеживание контактов и контроль за изоляцией
Е-декларации чиновников вновь доступны: президент подписал закон о деятельности НАПК
Генератор электрический: принцип работы и сферы применения PR
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Предновогодний позитив: оказывается, в мире много хороших новостей
Новогодний подарок: “Нафтогаз” открыл новое месторождение газа в Полтавской области
Си Цзиньпин решил жестко разобраться с богатыми и влиятельными бизнесменами Китая
Что не так в школьных учебниках: в МОН решили все перепроверить
Украинская сборная "всех порвала" на ЧЕ по спортивной гимнастике в Мерсине
Горячая точка: в Эфиопии в результате стрельбы погибли более 100 человек
Все новости
Образование / Главные новости

"Подарок" родителям: МОН тестирует электронные школьные журналы и дневники

22:30, 26 дек 2020
58
Версия для печати

В Министерстве образования сообщили о начале тестирования электронных журналов и е-дневников, что даст возможность родителям школьников более осознанно и осведомленно подходить к обучению собственных детей.

"Это государственная разработка, над которой работала команда Министерства образования и науки Украины. Е-журнал является одной из частей автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента, разработанного на базе Института образовательной аналитики.

Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе на любых гаджетах", - сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Отмечается, что доступ к электронным журналам и е-дневникам будет происходить с помощью платформы.
На данный момент протестирован интерфейс, через который можно будет получить доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ.

"Разработчики также позаботились о безопасности. Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента, на базе которого будут работать электронные журналы и дневники, имеет комплексную систему защиты информации (КСЗИ) и соответствующий сертификат Государственной службы специальной связи. Все данные тщательно защищены, а доступ к ним разграничен в соответствии с полномочиями ответственных работников", - говорится в сообщении.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Инструкция: как понять, что вы выздоровели от коронавируса
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Мультимедиа
Смотреть еще
Родной край / Фото / Выбор редакции
Вчера, 18:52
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Украинка Натали Папазоглу стала лучшей в песенном конкурсе Тюрквидение-2020
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Как и кто создает интеллектуальную визитку страны - «Велику українську енциклопедію»
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще