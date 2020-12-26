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Удивительные места Украины: Ивано-Франковск, специальный фоторепортаж

18:52, 26 дек 2020
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Что-то давно наши добровольные корреспонденты не давали о себе знать, задумалась InfoKava. И тут в эфире (во всех смыслах) появился давний друг спортивный комментатор, журналист Артём Терентьев, который был на соревнованиях по футзалу в Ивано-Франковске. И хоть времени было мало, он нашёл минуты для того, чтобы заснять прекрасный Франковск или, ещё лучше, - Франик, как любовно его называют местные жители.

Этому очаровательному, уютному западноукраинскому городу - почти 360 лет. Вначале он носил имя Станиславов, которое преобразовалось в Станислав и ещё несколько раз менялось то в ту, то в другую сторону. А в 1962 году, на трёхсотлетие города, его переименовали в Ивано-Франковск. Великий Каменяр не жил здесь, но часто бывал. Новое название прижилось, хотя в своё время было дано городу по политическим мотивам. Ныне местная власть исключает любые дискуссии по переименованию одного из важнейших городов Галичины и Прикарпатья в целом: великий сын Украины Иван Франко заслужил быть увековеченным в памяти народной.

У города сложная и "разноцветная" судьба, как и у всей Западной Украины. Он уникален во всём и особенно важен для украинской культуры: здесь сосредоточено множество интересных, а то и вовсе уникальных музеев,  проводятся необычные фестивали - литературные, песенные, мастеров разных видов прикладного искусства. Он уникален архитектурой и приятен для пребывания. Считается, что в Ивано-Франковске безопасно жить, он успешно развивается.

Вот и давайте посмотрим на по-европейски чистый и уютный, по-весеннему зелёный, но всё же предновогодний Франик глазами нашего добровольного корреспондента Артёма Терентьева.

Для франковчан поёт автор многих известных песен Богдан Дощ.

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