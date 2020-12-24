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Криминал / Бизнес

Си Цзиньпин решил жестко разобраться с богатыми и влиятельными бизнесменами Китая

20:00, 24 дек 2020
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Китайский коммунизм с капиталистическим лицом на деле оказывается обычным тоталитарным государством, в котором невозможно быть богатым и свободным. В сентябре на два десятка лет "закрыли" крупного бизнесмена Жэнь Чжицяна. А в декабре началось расследование относительно онлайн-ритейлера Alibaba Group миллиардера Джека Ма, которого антимонопольный орган страны заподозрил в монополистической деятельности. Об этом пишет китайское государственное агентство Xinhua.

"В соответствии с полученной информацией, Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group, которая подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности", - отмечает государственное агентство.

При этом Bloomberg добавляет, что кроме начала расследования возможных монополистических практик интернет-гиганта Alibaba, в Китае еще и вызвали аффилированную фирму Ant Group "на совещание высокого уровня по финансовым правилам, что усилило контроль над империей миллиардера Джека Ма".

Ранее считавшиеся движущими силами экономического процветания и символами технологического мастерства страны, Alibaba и ее конкуренты, такие как Tencent, подвергаются все более пристальному вниманию после того, как собрали сотни миллионов клиентов и получили влияние почти во всех аспектах повседневной жизни страны, пишет издание.

Добавим, Джек Ма возглавляет рейтинг Forbes самых богатых людей Китая и 17-й - в списке самых богатых людей в мире, издание оценивает состояние предпринимателя в 60,8 млрд долларов.

Напомним, в сентябре китайского бизнесмена, предпринимателя и блогера, бывшего главу государственной строительной компании Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицяна, который назвал Си Цзиньпина "клоуном", осудили на 18 лет по делу "о коррупции". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение суда.
https://www.nytimes.com/2020/09/22/world/asia/china-ren-zhiqiang-tycoon.html

Жэнь Чжицян пропал в марте 2020 года — после того, как в китайском сегменте интернета появилось эссе, в котором Коммунистическая партия критиковалась за реакцию на коронавирус, а лидер страны Си Цзиньпин был назван “клоуном” (авторство эссе приписывали Жэнь Чжицяну). В апреле китайские власти сообщили, что предприниматель стал объектом расследования о коррупции. В июле его исключили из Коммунистической партии.

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