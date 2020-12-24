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Что не так в школьных учебниках: в МОН решили все перепроверить
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Власть / Образование

Что не так в школьных учебниках: в МОН решили все перепроверить

18:00, 24 дек 2020
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Министерство образования и науки Украины проведет экспертизу школьных учебников и для этого уже объявлен конкурс экспертов. Так, в МОН отметили, что стремятся к комплексному решению проблемы низкого качества учебной литературы, напечатанной в течение последних 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Министерство образования и науки Украины 15 декабря этого года объявило отбор кандидатур в состав предметных (отраслевых) экспертных комиссии и экспертных групп. Прием анкет и документов от кандидатов продлится до 15 января 2021 года. Сейчас МОН получил более двадцати заявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в работе экспертных групп могут научные, научно-педагогические, педагогические работники, преподаватели, методисты, переводоведы, переводчики, психологи, специалисты в области информационных технологий и представители институтов гражданского общества.

Так, кандидаты должны иметь соответствующее специальное образование, как правило, ученую степень или ученое звание, опыт педагогической, научно-педагогической, научной или практической деятельности не менее пяти лет, знать требования по преподаванию предметов, методик и технологий обучения и воспитания, владеть навыками проведения экспертизы.

Членами комиссии по проведению антидискриминационной экспертизы могут быть только специалисты, прошедшие соответствующее обучение для проведения этой экспертизы.

В состав комиссий не могут входить авторы учебников, гриф которым предоставлено в течение последних пяти лет, и представители издателей, близкие лица указанных лиц и лица, имеющие конфликт интересов.

"МОН стремится комплексно решить накопившиеся за последние 5 лет проблемы низкого качества учебной литературы для дошкольного, общего среднего и профессионального (профессионально-технического) образования. Для этого был утвержден новый Порядок предоставления грифов учебной литературе и учебным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Украины от 20 июля 2020 года №931 и зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 ноября 2020 года за №1119/35402", - добавляется в сообщении.

Напомним, в последнее время в Украине было несколько скандалов, которые ставят под сомнение качество учебников. Так, недавно МОН поручило направить на экспертизу учебник с изображением будто бы военных РФ. А перед этим в МОН отреагировали на информацию в школьном учебнике о "лечении рака содой".

Ранее нардепы направили на доработку законопроект относительно качества школьных учебников. Также в Минобразования решили изменить подходы к их отбору.

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