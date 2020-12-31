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Экономим природные ресурсы: украинский дизайнер перерабатывает джинсы из секонд-хенда

09:00, 31 дек 2020
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По словам украинского дизайнера Ксении Шнайдер, она является сторонницей экономного расходования природных ресурсов, поэтому создает наряды из вещей, которые были куплены в магазинах, торгующих товарами, бывшими в употреблении, пишет Гордон.

"Я сторонница идеи устойчивого потребления, то есть экономного расходования природных ресурсов. За год мы перерабатываем порядка 5 тонн джинсов, купленных в секонд-хендах. Около 7 тыс. пар! Стираем, распарываем и создаем новые оригинальные вещи. Кроме денима, занимаемся переработкой спортивных костюмов и создаем из них стильные платья. А обрезки трикотажа – клондайк для создания актуальных сейчас пэчворк-свитеров", – рассказала Ксения.

Ксения Шнайдер окончила Киевский национальный университет технологий и дизайна, а также лондонский Central Saint Martins и итальянский Istituto Marangoni.

В 2011 году вместе с супругом Антоном Шнайдером зарегистрировала бренд Ksenia Schnaider. Созданные дизайнером наряды есть в гардеробе британской певицы Дуа Липы, американской супермодели Беллы Хадид, канадской певицы Селин Дион.

Асимметричные джинсы и шуба из денима, придуманные Шнайдер демонстрируются в музее Spielzeug Welten в Базеле (Швейцария). А когда модная одежда становится музейным экспонатом и демонстрируется на выставке, где представлены самые интересные произведения из денима со всего мира, это значит, что она действительно особенная.

На выставке представлены самые интересные произведения из денима со всего мира — всего 200 арт-объектов. Любимое произведение самой Ксении – джинсы с эффектом, словно юбка надета поверх брюк. От них в восторге даже Белла Хадид.

Вещи от Ксении Шнайдер носит мегапопулярная британская певица Дуа Липа, которая в прошлом году стала лицом духов Yves Saint Laurent Libre: у нее есть джинсы-«крылья», полосатый джинсовый костюм, двубортный пиджак из денима, а также джинсы-клеш от Шнайдер.

Фото из альбома Ксении Шнайдер

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