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Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине
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Старт вакцинации объявлен, но договоров о поставке вакцины нет и в помине

12:00, 24 дек 2020
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Министерство здравоохранения Украины надеется начать вакцинацию от COVID-19 уже в феврале следующего года, и до 2022 года вакцинировать не менее 50% населения. Уже выделено 9 приоритетных групп для вакцинации. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-центр МОЗ.

"Мы вычислили этапы, в течение которых можем вакцинировать всех украинцев от COVID-19 - это рамочные сроки 2021-2022 годы. Надеемся, что вакцинация начнется уже в феврале следующего года, но следует понимать, что сроки могут сдвинуться на некоторое время в связи с поставкой вакцины", - отметил он.

По его словам, предполагается, что координировать процесс внедрения вакцины против COVID-19 и проведения кампании по вакцинации будет оперативный штаб Минздрава по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации.

"На региональном уровне координировать мероприятия по иммунопрофилактике, будут осуществлять региональные координаторы, они будут определяться в каждой области и в городе Киеве на запрос Минздрава. Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех граждан", - добавил Степанов.

Он отметил, что на данный момент выделены приоритетные группы для вакцинации.

"Выделено 9 приоритетных групп (в списке - 10 - ред.) для вакцинации от COVID-19, а именно:

  • медицинские работники;
  • военнослужащие, включая Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины, участвующие в операции Объединенных сил;
  • работники социальной сферы;
  • лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, и работники таких учреждений;
  • люди 60 лет и старше, включая лиц с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска по развитию осложнений и наступления смерти в связи с заболеванием коронавирусной болезнью;
  • люди, у которых диагностировано заболевание эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания дыхательных путей, хронические заболевания нервной системы, хронические заболевания мочевыделительной системы, онкологические заболевания, хронические заболевания органов кроветворения и крови, другие сопутствующие тяжелые заболевания, осложняющие течение коронавирусной болезни;
  • работники критически важных структур государственной безопасности, включая ГСЧС, Национальную полицию Украины, Национальную гвардию Украины, СБУ, военнослужащих ВСУ, МВД;
  • учителя и другие работники сферы образования;
  • лица в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, что находятся в зоне риска по развитию осложнений и наступления смерти в связи с заболеванием коронавирусной болезнью;
  • люди, которые находятся в местах лишения свободы или следственных изоляторах, и работники мест лишения свободы и следственных изоляторов", - сообщил министр.

Степанов также отметил, что в рамках приоритетных групп люди старше 60 лет будут рекомендованы к получению вакцины в первую очередь, поскольку риск развития COVID-19 в тяжелых формах и риск смертности для людей значительно выше.

"Украина планирует подготовить и начать многоуровневую кампанию по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 с целью охвата не менее 50% населения страны в течение 2021-2022 годов", - подытожил он.

Как ранее сообщалось в УНН, Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным восьми миллионам.

Так, в Украине утвердили план вакцинации от COVID-19, согласно которому Украина нуждается в 40 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать 23 млн граждан.

 

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