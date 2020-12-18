Дед Мороз и Санта придут к детям онлайн, а елку лучше купить... живую!

Из-за пандемии к онлайн-саммитам пришлось привыкнуть не только мировым лидерам, но и дедушкам Рождества. Тысячи Санта-Клаусов из разных уголков мира виртуально встретились в Таллинне на Всемирном конгрессе Санта-Клаусов с благотворительной целью. Санты решили собрать средства для международного детского фонда ЮНИСЕФ. А еще заверить как детей, так и взрослых: Рождество не отменяется! Об этом сюжет на "5-м канале".

Между песнопениями и танцами Санта-Клаусы не преминули обсудить и важные вопросы. Нужно ли оленям соблюдать дистанцию, а эльфам носить маски, как часто следует дезинфицировать сани и спасает ли поедание снежинок от коронавируса. Но самое главное – как встречаться с гостями и раздавать подарки во время пандемии. Бородачи единогласно решили: современные гаджеты – лучший способ узнать пожелания детей.

"Одно из самых больших преимуществ виртуального общения – то, что Санты теперь могут увидеться с больными детками и теми, кто имеет инвалидность. Ведь обычно они не могут прийти в торговый центр и посидеть у Санта Клауса на коленях, а в этом году они не будут чувствовать себя обделенными", – считает Санта-Клаус из Австралии.

"Из-за пандемии в нашу жизнь вернулось много старых вещей. Люди начали писать много рождественских открыток, чаще звонить друг другу. Эти виртуальные встречи – еще один шаг на пути к спасению Рождества", – отметил Санта Клаус из Канады.

Как спасти один из главных праздников года, придумали и американские изобретатели. Они разработали веб-сайт на основе искусственного интеллекта, где дети могут задать вопросы Санта-Клаусу на различные темы и получить ответ от самого бородача. А в Великобритании дети смогут пообщаться с добрым волшебником с помощью мобильного приложения. Создало его Министерство веселья – компания, которая более 25 лет устраивает тренинги для Сант. На этот раз бородачей знакомили с разработкой и учили, как проводить видеозвонки.

"Должны признать, что в этом году Рождество будет другим. Поэтому мы создали приложение "Штаб-квартира Санты". Это не лучшее решение проблемы, поскольку дети и так много времени сидят за компьютерами и смартфонами. Но в то же время они смогут провести время с пользой и получить удовольствие от встречи с Санта-Клаусом", – отметил директор Министерства веселья Джейм Ловалл.

Фантазии Санта Клаусам не занимать. Чтобы предотвратить инфицирование, в одном из торговых центров Рио-де-Жанейро бородач общается с посетителями из своей резиденции с помощью видеоэкрана. А в зоопарке Дании дедушка Рождества принимает гостей, сидя в гигантском прозрачном снежном шаре. Изобретательные Санты доказали: пойдут на все, чтобы, несмотря на маски и дистанцию, сохранить магию Рождества и услышать детские желания. Ибо кому же, как не сказочным персонажам, возвращать веру в чудеса!

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Украинцев призывают покупать живые елки вместо искусственных, ведь это экологически безопасные деревья и они уже выращены специально к праздникам. В этом году предприятия подготовили к продаже 500 тыс. деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

"Главные атрибуты новогодних праздников были выращены предприятиями отрасли на специально отведенных для этого плантациях. Если любишь лес, то стоит покупать живое новогоднее дерево. Во-первых, это экологически безопасные деревья, во-вторых - это важная статья заработка для государственного лесохозяйственного предприятия, и в третьих - все европейские страны и жители предпочтение отдают именно живым новогодним деревьям", - заявил глава Гослесагентства Василий Кузевич.

Отмечается, что в этом году предприятия намерены заготовить и реализовать новогодних елок в объеме 500 тысяч.

"Это миф, что якобы покупая пластиковую елку ты сохраняешь дерево. Лес - восстановительный ресурс и елки, которые выращиваются на специальных плантациях вносят свой вклад в очистку воздуха и его насыщение кислородом", - добавил Кузевич.

Отмечается, что в ближайшее время повсеместно начнут открываться елочные базары. Отпускная оптовая цена за одно дерево составит в среднем 75 гривен. Елка от 1 до 2-х метров будет отпускаться лесхозами по цене от 47 до 120 грн грн. Таким образом, стоимость самого востребованного на потребительском рынке сегмента товара не изменилась.

"А вот уже с последующим ростом самих новогодних красавиц выросли и расценки. Лесные красавицы высотой от 2 до 3 метров предприятия, подчиненные Государственному агентству лесных ресурсов Украины, реализуют в пределах 150 гривен", - добавили в сообщении.

Напомним, нынешняя главная елка страны на Софийской площади в столице будет искусственной, ее же планируют использовать и в последующие годы. Планировалось, что в этом году елка будет в магической шляпе, но от этой идеи отказались и решили вернуться к традиционной рождественской звезде.