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Общество / Образование

Что такое "Всеукраинская школа онлайн" - пять важных вопросов

23:30, 22 дек 2020
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В Министерстве образования и науки дали ответы на пять самых распространенных вопросов по "Всеукраинской школе онлайн", которые касаются регистрации в ВШО, имеющихся предметов и появлении новых уроков. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Опубликованы первые пять ответов на часто задаваемые вопросы. Платформа "Всеукраинская школа онлайн" недавно начала работать, а ею уже пользуются тысячи человек. На официальной Facebook-странице собираются вопросы и будут публиковаться ответы на них в рубрике "вопрос ВШО", - говорится в сообщении.

Первые пять вопросов-ответов:

1. Не получается зарегистрироваться, что делать?

Внимательно посмотреть инструкцию на сайте в разделе "Как пользоваться". Возможно, именно там есть все ответы. Если не пришло письмо активации - проверить папку со спамом или рекламой, возможно, он попал именно туда. Такое бывает. Если ничего не сработало - нужно написать службе поддержки.

2. Есть ли платформа ВШО обязательной?

Нет. Мы убеждены, что лучший способ завоевать пользователей - предложить полезный и качественный продукт. Платформа создана для помощи ученикам и учителям, и каждый может сам решать, как ею пользоваться.

3. Заменит ли Всеукраинская школа онлайн обычные школы?

Нет. Мы стремимся, чтобы каждый ученик и учитель в Украине имел равный и свободный доступ к качественному учебному контенту, который прошел экспертизу и соответствует государственным стандартам. Существование такой платформы как ВШО - залог устойчивого образовательного процесса и равномерного доступа к знаниям, а также лучшая мировая практика. Ни одна онлайн-платформа не заменит настоящую школу, в основе которой - человеческий контакт и живое общение учителя и учеников и Всеукраинская школа онлайн также не имеет такой цели, и существует, чтобы помогать.

4. Будет ли информатика/трудовое обучение/другой предмет?

Мы только завершили первую стадию разработки. В планах - создать контент, который постепенно покроет всю учебную программу. В январе начнется новый этап работы, и перечень предметов может расшириться. Мы собираем и передаем все ваши отзывы и пожелания.

5. Когда появятся новые уроки?

Они появляются прямо сейчас. Еженедельно мы обновляем платформу и загружаем новые уроки, поэтому следите за обновлениями.

Напомним, МОН рекомендует школам сделать каникулы в январе.

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