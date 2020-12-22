НДС для агросектора снижают, но аграрии этому не рады

Верховная Рада в четверг, 17 декабря, приняла законопроект №3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС для агросектора с 20% до 14%. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины, передает УНН.

Проект закона предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на таможенную территорию Украины отдельных видов сельскохозяйственной продукции, а именно: крупный рогатый скот, живой; свиньи, овцы, живые; пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, семена рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарной свеклы.

По мнению авторов законопроекта, благодаря внедрению пониженной ставки перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя. При этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств - "скрутки".

Ожидается, что законопроект №3656 будет стимулировать детенизацию АПК, создаст равные налоговые условия для агропроизводителей, позволит им увеличить расходы на обновление техники и развитие хозяйств. Этот шаг призван немного компенсировать потерю оборотных средств в результате отмены спецрежима НДС в 2017 году.

* * *

Однако, по результатам обсуждений с членами УКАБ, был выявлен ряд проблем, с которыми могут столкнуться агропроизводители при внедрении данной нормы.

"Бюджет Украины ежегодно будет терять 7 млрд грн, которые раздерибанят между собой владельцы агрохолдингов. Перерабатывающая промышленность не выстоит, так как выгоднее будет продавать сырье, и в конце концов мы превратимся в сельскохозяйственный сырьевой придаток", – пишет издание Гордон.

Уменьшение ставки НДС с 20% до 14% на большинство аграрной продукции, приведет к снижению благосостояния Украины, налоговых поступлений и увеличение пространства для злоупотреблений по НДС, уверен доктор экономических наук, доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский. Он назвал 4 основные негативные элементы указанной инициативы:

Пояснительная записка законопроекта плохо структурирована и не дает четкого понимания цели данной инициативы.

«В записке упоминаются «рост сумм налоговых обязательств по НДС», «оптимизации налоговых обязательств» — «скрутки»,«тенизация» и тд. То есть, можно предположить, что основной проблемой для авторов законопроекта является именно несовершенное администрирование НДС, злоупотребления, а не ставки самого налога», — указал специалист.

Осложнения администрирования НДС - это увеличение возможностей для злоупотреблений:

«Увеличение количества ставок НДС автоматически означает дополнительную нагрузку на систему администрирования и контроля НДС. Соответственно, разнообразие ставок НДС автоматически означает расширение пространства для манипуляций и махинаций с НДС», — объяснил Олег Нивьевский.

Перераспределение сумм НДС к возмещению от переработчиков/трейдеров к сельхозпроизводителям. При указанной инициативе бюджет «экономит» НДС на стадии экспорта, но недополучает на уровне фарминга — стадии первой реализации аграрной продукции.

Неравномерная налоговая нагрузка между секторами экономики и госбюджетом. Если одним секторам дают налоговое послабление, то для других это автоматически означает усиление, что в целом негативно отражается на развитии всей экономики.

Сомнительность остальных ожидаемых (с точки зрения законодателей) последствий законопроекта.

«Странной выглядит формулировка в пояснительной записке о том, что «перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя». Субъекты хозяйствования в данном случае является лишь налоговым агентом, — берут деньги из рук потребителя и передают их в бюджет. Доходы и расходы предприятий при этом не изменяются», — заявил доктор экономических наук.

Олег Нивьевский считает, что сниженная ставка НДС на промежуточное потребление в АПК Украины выглядит, как попытка решить важную проблему совсем не теми, что нужно, инструментами.

«Это приведет к снижению благосостояния, налоговых поступлений и увеличение пространства для злоупотреблений с НДС. Зато, стоит больше фокусироваться не в ставках НДС, а непосредственно на совершенствовании системы администрирования и предотвращения злоупотреблений с НДС», — подытожил доцент Киевской школы экономики.

Напомним также, что по мнению народного депутата, председателя подкомитета по вопросам совершенствования структуры государственного управления в сфере агропромышленного комплекса комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Олега Тарасова, при полной потере урожая дополнительное начисление НДС ставит украинских аграриев в очень затруднительное положение. Уместным в такой ситуации является предоставление фискальных льгот для аграриев, пострадавших от неблагоприятных погодных условий.