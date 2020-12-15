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В Минобразования пояснили, как дети будут учиться в январе в условиях локдауна

22:04, 15 дек 2020
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В Минобразования дали рекомендации школам из-за локдауна в январе. Что будут делать в этом месяце дети и как будут проходить дальнейшие уроки в школах.

Об этом сообщает сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу МОН во вторник, 15 декабря.

"Из-за усиления противоэпидемических мероприятий ученикам запрещено посещать школы 8-24 января 2021 года, в тоже время заведения смогут объявить на этот период каникулы. Об этом говорится в письме МОН руководителям местных департаментов образования и науки... Так, в этот период ученикам запрещено посещать заведения общего среднего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений. Министерство просит принять все возможные неотложные меры, направленные на надлежащую организацию в этот период образовательного процесса в дистанционном формате", - сказано в сообщении.

В МОН напомнили, что обучение можно организовать с помощью платформы для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов Всеукраинская школа онлайн, запущенной совместно с Минцифры.

"Вместе с тем Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 Закона „О среднем образовании“. Так, в части 3 указано, что образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Часть 4 объясняет, в частности, что структуру и продолжительность учебного года, недели, дня, занятий, а также формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой. Кроме того, согласно Закону, продолжительность каникул в учреждениях образования в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней", - резюмировали в ведомстве.

Ранее в Минздраве объяснили, как выбирали дату карантина. Оптимальную дату рассчитывали не только на основании показателей тестирования, но и с учетом прогнозов по заполняемости больниц.

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