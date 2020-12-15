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Коллегия выборщиков признала Джо Байдена президентом США

00:43, 15 дек 2020
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Эпопея с выборами в США, похоже, подошла к логическому завершению. Джо Байден официально признан избранным президентом Соединённых Штатов Америки.

Коллегия выборщиков большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США.

На момент публикации заметки за Байдена проголосовали 302 выборщика, за его противника, действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо получить 270 голосов — Байден преодолел этот порог после заседания выборщиков в Калифорнии. Всего в голосовании участвуют 538 выборщиков из 50 штатов и округа Колумбия, сообщает Meduza со ссылкой на CNN.

Окончательные итоги станут известны к утру 15 декабря. Голосование завершено во всех штатах, кроме Гавайев (4 голоса выборщиков). Там голосование начнется в 3:00 мск 15 декабря. Жители штата выбрали Байдена.

Прогнозировалось, что по итогам голосования Байден должен получить 306 голосов выборщиков, Трамп — 232.

Как ожидается, к 23 декабря бюллетени с голосами выборщиков должны поступить в Вашингтон. 6 января 2021 года голоса подсчитают на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. 20 января пройдет инаугурация избранного президента.

Во время выборов президента США, согласно предварительным результатам голосования, за демократа Джо Байдена проголосовали более 81,2 миллиона американцев, что стало историческим максимумом.

После дня выборов Дональд Трамп не признал результаты голосования и попытался их оспорить в судах. Его юристы подали в суды десятки различных исков с требованием пересчитать голоса или отменить результаты. Суды удовлетворили лишь несколько из них — это не оказало значимого влияния на итоги выборов.

В конце ноября Трамп заявил журналистам, что уйдет из Белого дома, если Коллегия выборщиков проголосует за Джо Байдена.

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