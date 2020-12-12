Контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178 заключат в этом году

Министерство обороны Украины сделает государственный заказ на производство самолетов АН-178. Их сделает ГП Антонов, сообщил в интервью Радио Свобода вице-премьер, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

"Мы еще никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году", - подчеркнул он.

Он добавил, что военное ведомство еще никогда не заказывало новые самолеты, а

контракт между Минобороны и Антоновым на три самолета Ан-178 заключат в этом году.

Напомним, что Минобороны впервые сделало закупку через Агентство НАТО без посредников. Также Минобороны планирует ликвидировать более 40 своих предприятий. Ведомство разработало стратегию реформ оборонных госпредприятий, в результате которой в сфере управления Минобороны станет вдвое меньше предприятий.