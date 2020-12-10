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Бедным странам вакцины от COVID-19 не хватит: богатые закупают с избытком

19:00, 10 дек 2020
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Около 70 беднейших стран мира, включая Украину, в 2021 году смогут вакцинировать от COVID-19 только одного человека из десяти, тогда как самые богатые страны закупили достаточно доз, чтобы несколько раз вакцинировать население. К таким выводам пришла Группа People's Vaccine Alliance, в которую входят Amnesty International, Oxfam, Global Justice Now и Frontline AIDS, передает УНН со ссылкой на заявление группы.

Так, по данным группы, богатые страны закупили достаточно доз, чтобы вакцинировать все свое население почти в три раза до конца 2021, при условии если все вакцины, которые в настоящее время проходят клинические испытания, будут одобрены.

Канада возглавляет список с количеством вакцин, достаточным для пятикратной вакцинации каждого канадца.

"Обновленные данные показывают, что богатые страны, представляющие всего 14% населения мира, на данный момент закупили 53% всех наиболее многообещающих вакцин", - заявили в группе.

Так, в организации обнаружили, что 67 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рискуют остаться позади, в то время как богатые страны движутся по пути спасения от пандемии.

"Пять из 67 стран - Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина - зарегистрировали почти 1,5 миллиона случаев заболеваний", - говорится в заявлении.

Отмечается, что большинство развивающихся стран не заключили соглашений с главными компаниями-разработчиками вакцин, и вынуждены делить между собой вакцины в системе COVAX.

Организации призвали фармацевтические компании, которые работают над вакцинами, через ВОЗ открыть доступ к своим технологиям и интеллектуальной собственности, чтобы вакцины могли проводиться массово и были доступны для всех.

Министр здравоохранения Максим Степанов уже подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.

В рамках инициативы, согласно Минздраву Украины, страна получит около 8 млн доз вакцины от коронавируса, что составляет около 20% всего населения.

Напомним, эксперты считают, что при должном содействии государства в 2021 году Украина может получить собственную вакцину от COVID-19.

Так, ученые "Диапроф-Мед" сообщили об успешном завершении доклинических фазы исследований украинского кандидата в вакцины. Именно ее появление ранее анонсировал президент Владимир Зеленский и министр здравоохранения Максим Степанов.

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